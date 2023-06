Brian Van Hinthum

Woensdag 7 juni 2023 18:00 - Laatste update: 18:41

Na elk Grand Prix-weekend krijgen de coureurs aan de hand van het oordeel van vijf juryleden een Power Ranking-cijfer toebedeeld. In Barcelona was het tijdens de Grand Prix van Spanje Max Verstappen die het hele weekend wist te domineren. De Nederlander wordt mede daarom ook bekroond met het hoogste cijfer.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Grand Prix van Spanje

In Barcelona stond er afgelopen weekend geen maat op Verstappen. Vanaf de allereerste meters op het Circuit de Catalunya wist de tweevoudig wereldkampioen het veld te domineren en uiteindelijk kwam hij dan ook met grote marge over de streep in de Catalaanse hoofdstad, waar hij op zaterdag ook al met twee vingers in zijn neus de pole position greep. De prestaties van Verstappen in Barcelona worden door de jury bekroond met een keurige 9,6. Hij wordt gevolgd door Lewis Hamilton, die ook een prima weekend beleefde. Hij krijgt een 9,2 toebedeeld. De vreemde eet in de bijt in de top drie is dit weekend Zhou Guanyu. De Chinees beleefde één van zijn beste Formule 1-weekenden sinds zijn debuut in 2022, kwam als negende over de streep en laat een 8,4 noteren.