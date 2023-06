Aston Martin wil Mercedes weer inhalen met 'grootste update van het jaar'

Jordy Stuivenberg

Aston Martin brengt een groot update-pakket mee naar Canada en hoopt daarmee weer voor Mercedes en Ferrari te komen. In Spanje kwamen Lance Stroll en Fernando Alonso snelheid tekort en zat er niet meer in dan P6 en P7, terwijl Alonso daarvoor vrijwel elke race op het podium stond.

Het team onderzoekt nog hoe het kan dat het in Spanje zoveel langzamer was dan de concurrentie. Lag het aan de banden, waren het de updates van de concurrentie of had Aston Martin een off day? Teambaas Mike Krack stelt dat dat nog onderzocht moet worden, maar laat aan Diario Sport weten dat er sowieso een flink aantal nieuwe onderdelen op transport naar Canada gaat.

“Er komt zeker iets aan, waarmee we een grote stap kunnen maken. We zullen twee of drie races nodig hebben om te bekijken waar we precies staan. We eindigden in Spanje nog altijd met twee auto’s in de punten, dus zo dramatisch was het ook niet”, vertelt Krack daarover. Teamambassadeur Pedro de la Rosa is echter een stuk stelliger. “We moeten het gat dichten in Montreal. We hebben Spanje verlaten met de staart tussen onze benen. We kregen echt een emmer koud water in ons gezicht, zo groot was de achterstand”, zei hij voor de camera’s van DAZN.

Ook Aston Martin-baas Martin Whitmarsh windt er geen doekejs om. Hij zou aan journalisten hebben verteld dat in Canada de grootste update van het jaar geïntroduceerd wordt. “Dat is wat ik heb gehoord”, schrijft Auto Motor und Sport-verslaggever Michael Schmidt daarover. “Hij wilde niet vertellen wat het was, maar ik denk dat het gaat om een nieuwe vloer. Ze hebben al onderdelen doorgevoerd in andere gebieden en ik denk niet dat ze de sidepods veranderen, want dat concept werkt prima.”