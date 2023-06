Felle bosbranden in regio Grand Prix Canada, race in gevaar?

Jordy Stuivenberg

Woensdag 7 juni 2023 12:10 - Laatste update: 12:20

De organisatie voor de Grand Prix van Canada heeft er een uitdaging bij. Er woeden op dit moment hevige bosbranden in de provincie Quebec, waar ook de stad Montréal en Circuit Gilles Villeneuve toe behoren. Het vuur zou twaalf keer sneller om zich heen slaan dan normaal in dit seizoen.

Hoewel het vuur in Montréal zelf nog niet te zien is, heeft de luchtkwaliteit in de regio wel een behoorlijke klap gekregen. Die zou op dit moment zo slecht zijn dat je in 24 uur net zoveel schadelijke stoffen inademt als bij het roken van zes sigaretten. Als je er rekening mee houdt dat de huidige situatie al een paar dagen duurt, dan is dat natuurlijk alles behalve gezond. De autoriteiten hebben er dan ook het label ‘High Risk’ aan gehangen en adviseren niet te lang buiten te blijven.

Het is opvallend dat zo kort na het schrappen van de Grand Prix van Emilia-Romagna nog een race bedreigd wordt door natuurrampen. Na de overstromingen in Italië is het nu dus de hitte die voor problemen zorgt. De situatie in Canada lijkt ook nog lang niet onder controle, want de regionale brandweer liet in een laatste update weten dat van de 152 bosbranden er 113 niet meer te controleren zijn.

De organisatie van de Grand Prix van Canada heeft nog niet officieel gereageerd op de huidige situatie, maar de voorspellingen wijzen erop dat het aantal bosbranden mogelijk alleen maar zal toenemen. Het blijft dus nog even afwachten of de huidige situatie daadwerkelijk zorgwekkend is wat de Grand Prix betreft of dat de situatie de komende anderhalve week genoeg verbetert om de race door te laten gaan.