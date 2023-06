Is voormalig F1-baas Ecclestone een fraudeur of is hij echt 650 miljoen kwijt?

Jordy Stuivenberg

Woensdag 7 juni 2023 08:35

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone was soms wel een beetje van de twijfelachtige zakelijke deals, maar moet zich nu daadwerkelijk voor de Britse rechter verantwoorden in een fraudezaak. Hij zou liefst 650 miljoen dollar hebben ‘verstopt’ voor de belastingdienst.

Ecclestone werkte zich in de jaren ‘70 op binnen de Formule 1 en zou de sport tot en met 2017 aansturen. Hij zette een stapje terug en Liberty Media nam de koningsklasse van de autosport van hem over. De inmiddels 92 jaar oude miljardair doet nog regelmatig van zich spreken, bijvoorbeeld over het verloop van het WK in 2007, maar moet zich nu toch echt voor de rechter verantwoorden.

Artikel gaat verder onder video

Als je zo rijk bent als Ecclestone, dan kan het natuurlijk dat je een paar miljoen euro ‘vergeet’ en niet eens doorhebt waar het geld gebleven is. Toch gelooft de Britse rechtbank dat Ecclestone opzettelijk verzweeg dat hij een bedrag van liefst 650 miljoen dollar in een Singaporees trustfonds stopte. Hij zou moeten aangeven hoeveel geld hij in dergelijke trusts heeft zitten, maar claimde geen belangen te hebben in een dergelijk fonds buiten het Verenigd Koninkrijk.

Donkere zonnebril

Ecclestone, die zich dinsdag in zwart pak en met donkere zonnebril meldde bij Southwark Crown Court in Londen, heeft nu officieel laten weten dat hij onschuldig is en dat hij niet betrokken was bij fraude in de periode juli 2013 en oktober 2016, zo meldt Associated Press. In november wordt de rechtszaak vervolgd, want dan zou de Britse belastingdienst het onderzoek naar het wereldwijde kasboekje van Ecclestone hebben afgerond.