Massa wil Hamilton terug naar zes titels: "In voetbal passen ze uitslag ook aan"

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 23 mei 2023 13:31 - Laatste update: 16:09

Felipe Massa zet door in zijn juridische zoektocht naar gerechtigheid en hoopt zo alsnog tot wereldkampioen van 2008 gekroond te worden. De Braziliaan verloor de titel nipt aan Lewis Hamilton, maar ziet na uitspraken van Bernie Ecclestone voldoende aanknopingspunten om de uitslag van het WK in twijfel te trekken.

Het seizoen 2008 was zeker achteraf een roerig jaar, met de Grand Prix van Singapore als hoogtepunt. Daar crashte Renault-coureur Nelson Piquet met opzet, zodat teamgenoot Fernando Alonso de race kon winnen. Dit kwam allemaal pas later naar buiten en met het uitrijken van de beker was de uitslag van het WK bezegeld. Dit jaar bracht voormalig Formule 1-baas Ecclestone echter naar buiten dat al veel eerder duidelijk was dat er valsgespeeld werd in Singapore en zodoende had de race geschrapt moeten worden.

Ecclestone was ongetwijfeld in de veronderstelling dat de zaak al verjaard was toen hij zijn uitspraken deed, maar rekende daarmee buiten de strijdvaardigheid van Massa. Die hoorde de uitspraken van de Brit aan en besloot meteen juridische stappen te ondernemen. In een interview met het Braziliaanse Esportelandia zegt Massa in de voetballerij voldoende voorbeelden te zien van competitie-uitslagen die jaren later bijgewerkt werden en dat zou volgens hem dus ook in de Formule 1 moeten kunnen.

Massa voelt zich benadeeld

“In 2007 kopieerde McLaren de auto van Ferrari. Zij zijn uit het kampioenschap gegooid, zijn gestraft voor wat er gebeurd is”, vertelt Massa, die zich niet eerlijk behandeld voelt door de Formule 1-autoriteiten. “In mijn geval is er geen straf uitgedeeld. Als je kijkt naar voetbal, dan zijn de uitslagen gecorrigeerd als er valsgespeeld werd. Dat gebeurt ook in andere sporten. We proberen nu uit te zoeken of het mogelijk is opnieuw naar de zaak te laten kijken.

“Ik ben enorm benadeeld door wat er gebeurd is in een gestolen race. Ik ben geen jurist, maar iedereen weet dat. Ik denk dat ik in mijn recht. Het was geen motor die stuk ging, het was een gestolen race, manipulatie. Dat is een heel serieuze kwestie. Het verloop en de uitslag van die race waren totaal anders dan ze zouden moeten zijn.”