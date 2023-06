Vincent Bruins

De Formule 1 is nog altijd op zoek naar een geschikte locatie om een Grand Prix in Afrika te organiseren. Vandaag kwam het bericht naar buiten dat er een streep zou zijn gezet door een mogelijke race in Zuid-Afrika. Na het wegvallen van de Regenboognatie, welke Afrikaanse landen maken dan nog wel kans op een Grand Prix?

De Britse tak van Racingnews365 meldde vandaag dat de Formule 1 de plannen om terug te keren naar Zuid-Afrika heeft stopgezet vanwege politieke redenen. Het was de bedoeling om vanaf 2024 te racen op het circuit van Kyalami. Daar lijkt het echter niet van te komen, omdat Zuid-Afrika zich zou hebben aangesloten bij Rusland.

Rwanda

Sinds het begin van de 21e eeuw is Rwanda getuige geweest van een economische bloei. De economie van het land dat grenst aan Oeganda, Tanzania, Burundi en Kongo, heeft een snelle industrialisatie doorgemaakt dankzij een succesvol overheidsbeleid. President Paul Kagame heeft de ambitie om van Rwanda het "Singapore van Afrika" te maken. Kagame was bij de afgelopen Grand Prix van Singapore dan ook aanwezig om in gesprek te gaan met Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Op rally's na heeft Rwanda geen rijke autosporthistorie. Het bekendste autosportevenement daar is de Rwanda Mountain Gorilla Rally dat deel uit maakt van het Afrikaanse Rally Kampioenschap.

This evening at the Marina Bay Street Circuit, President Kagame met with Stefano Domenicali, CEO of Formula One Group and attended a dinner hosted by Prime Minister Lee Hsien Loong before watching the 2022 Singapore Grand Prix #SingaporeGP. pic.twitter.com/a1DRxkWID7 — Presidency | Rwanda (@UrugwiroVillage) October 2, 2022

Marokko

Marokko zou ook de Formule 1 hebben gecontacteerd over een mogelijke Grand Prix. Het is wellicht een beetje een vergeten race, maar de koningsklasse heeft al een keer geracet in het Noordwest-Afrikaanse land. Van 1925 tot en met 1928 werd de Grand Prix van Marokko georganiseerd in Casablanca, en van 1930 tot en met 1932 en in 1934 in Anfa. Van 1954 tot en met 1956 werd er geracet in Agadir, voordat de Grand Prix verhuisde naar het circuit van Ain-Diab. In 1957 maakte het deel uit van de Formule 1-kalender, maar er werd toen nog niet voor punten gereden. Dat gebeurde wel in 1958 en toen werd de race gewonnen door Stirling Moss. Tegenwoordig heeft Marokko een stratencircuit in Marrakesh. Eerst werd daar nog met het World Touring Car Championship geracet en later met de Formule E. Volgens autosportjournalist Ibrahim Al-Zubaidi bracht de FIA Safety Department vorig jaar een bezoekje aan Sidi Daoui Circuit dat nu gebouwd wordt.