Remy Ramjiawan

Zondag 4 juni 2023 19:06

Hoewel Lewis Hamilton en Mercedes naar elkaar hebben uitgesproken dat ze de komende jaren met elkaar door willen gaan, staat er nog steeds geen handtekening onder een contractverlenging. De huidige verbintenis van de zevenvoudig kampioen loopt tot het einde van 2023 en voorlopig is hij nog aan het onderhandelen.

De Brit werd de afgelopen weken in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Ferrari. Daar vertelde Hamilton zelf al over dat het slechts gespeculeer was en dat als er nieuws was, dat hij dat zelf zou melden. Voorlopig is er dus nog geen nieuws, want er is nog geen krabbel onder een nieuwe deal gezet. In de persconferentie na de Grand Prix van Spanje wordt Hamilton gevraagd naar zijn eventuele nieuwe contract en de Brit legt het uit.

'Hopelijk kunnen we iets regelen'

"Ik heb nog niets getekend", zo schept Hamilton direct duidelijkheid over zijn huidige status. Toch is hij wel voornemens om zo snel mogelijk het contract rond te hebben. "Maar ik denk dat we morgen een afspraak hebben met Toto, dus hopelijk kunnen we iets regelen", zo hoopt hij 'gewoon' zijn dienstverband bij het team uit Brackley te verlengen.

Mercedes legt de rode loper uit

Die liefde is overigens wederzijds, want voor de camera van Sky Sports F1 verklaarde teambaas Toto Wolff: "We hebben even wat tijd nodig om koffie te drinken en zijn we er binnen een half uurtje wel uit." Naar verwachting zal er dus deze week iets meer schot in de zaak komen, al wordt het wel interessant om te zien voor welk contractduur er wordt gekozen.