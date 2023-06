Lars Leeftink

Lewis Hamilton sloot de Formule 1 Grand Prix van Spanje zondagmiddag af op P2, achter de dominante Max Verstappen. Na afloop van de race in Barcelona liet Hamilton dan ook merken tevreden te zijn met de achttien punten, en zich vooral te focussen op het achterhalen van Red Bull Racing.

Hamilton begon de race vanaf P4, maar ging al snel langs Lando Norris. De jonge Brit moest wegens schade al snel de pits in, iets waar Hamilton van profiteerde. Vervolgens kwam hij in duel met Carlos Sainz, een duel dat uiteindelijk redelijk comfortabel in het voordeel van Hamilton was. Zijn auto was een stuk sneller dan die van Ferrari, waardoor ook George Russell vervolgens nog langs de Spanjaard ging voor P3. Na afloop was Hamilton tevreden. "Wat een resultaat voor ons team. We hadden niet verwacht dat we dit resultaat zouden halen. Ik wil het team en iedereen in de fabriek bedanken voor het hard blijven werken. Ze proberen ons dichter in de buurt te laten komen van Red Bull. Ze zitten nog wel een stukje voor ons, maar we zullen op ze blijven jagen. Dit is een fantastisch resultaat, George [Russell] deed het ook fantastisch."

Hamilton lijkt zijn focus in ieder geval op de Red Bull te hebben, want de Brit gelooft dat er meer in zit voor Mercedes dan het tweede team zijn. "Ik denk dat dit [wijst naar RB19 Verstappen] nog een beetje te snel voor ons is, maar we werken eraan. Elke stap is goed, en als we aan het einde in de buurt komen is dat fantastisch. Zo niet, dan in 2024." Voor nu lijkt de Mercedes elk weekend sneller te worden en staat het tweede in het kampioenschap bij de constructeurs.