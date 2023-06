Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Spanje

Lars Leeftink

Zondag 4 juni 2023 13:47

De FIA heeft de definitieve startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje bekendgemaakt. Er zijn wat veranderingen ten opzichte van de chaotische kwalificatie op zaterdag en de voorlopige startopstelling die daarop volgde.

Wat niet gaat veranderen, is dat Max Verstappen na zijn dominante zaterdag vanaf pole position gaat starten aan de zevende race van 2023. Hij krijgt Carlos Sainz naast zich op de eerste startrij, die zijn thuisrace rijdt en zal hopen dat hij met wat geluk mee kan strijden om de zege. Achter dit duo maken Lando Norris en Lewis Hamilton de tweede startrij af. Op P4 stond eerste Pierre Gasly, maar die zakt dankzij zes plaatsen gridstraf naar P10. Daardoor start Lance Stroll op P5, Esteban Ocon op P6, Nico Hülkenberg op P7, Fernando Alonso op P8 en Oscar Piastri op P9. Gasly maakt de top tien dus af.

De rest

In het tweede gedeelte van de grid zien we wat namen die we daar niet gewend zijn. Zo start Sergio Pérez na een teleurstellende kwalificatie vanaf P11 aan de race en moet hij dus net zoals in Monaco in de achtervolging. George Russell start naast hem op de startrij vanaf P12. Op de startrij daarachter zijn het Zhou Guanyu en Nyck de Vries die vanaf P13 en P14 starten. Vervolgens zijn het Yuki Tsunoda (P15), Valtteri Bottas (P16), Kevin Magnussen (P17) en Alexander Albon (P18) die de startopstelling afmaken. Charles Leclerc zou vanaf P19 beginnen, maar zijn hele versnellingsbak, maar ook de Energy Store, Control Electronics en nog wat andere onderdelen onder Parc Ferme, zijn vervangen tussen de kwalificatie en de race. Dit zorgt ervoor dat hij vanaf de pitstraat gaat starten. Een inhaalrace met een paar nieuwe onderdelen dus voor de Monegask, die nog geen gelukkig seizoen kent. Ook Logan Sargeant (P20) start vanuit de pitstraat.