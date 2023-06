Lars Leeftink

Zondag 4 juni 2023 06:59

Max Verstappen en Pierre Gasly waren tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje betrokken bij een incident. Beide coureurs moesten na afloop langs de stewards om uitleg te geven, maar Verstappen kon tijdens de kwalificatie al op steun rekenen van Fernando Alonso. De Spanjaard had tijdens de sessie al gezien wat er gebeurde en liet dat merken ook.

Gasly had eerder tijdens de kwalificatie al Carlos Sainz gehinderd, iets waarvoor hij ook nog naar de stewards moest op zaterdagavond. Vervolgens gebeurde het even later weer en was het Verstappen die dit keer het slachtoffer was. Op beelden was duidelijk te zien dat Gasly degene was die aan het hinderen was. Ook Alonso had het tijdens de kwalificatie al gezien. Gasly zou uiteindelijk twee keer drie plaatsen gridstraf krijgen voor de incidenten met Sainz en Verstappen.

Alonso boardradio

De boardradio van Alonso tijdens de kwalificatiesessie zegt wat dat betreft genoeg. Te horen is het volgende: "Flink hinderen van de Alpine tijdens zijn out lap, ten opzichte van Verstappen. Echt behoorlijk bij bocht vier, dat gaat drie plekken worden." De Spanjaard heeft natuurlijk een prima relatie met Verstappen en tevens een historie met Alpine. Hoe dan ook is het in 2023 de zoveelste keer dat Alonso tijdens een sessie iets ziet waar hij zelf helemaal niet bij betrokken was.