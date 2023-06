Jan Bolscher & Lars Leeftink

Lewis Hamilton heeft na de kwalificatie uitleg gegeven over het 'verwarrende' moment met George Russell in Q2 van de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Spanje. Hamilton en Russell raakten elkaar, wat de zevenvoudig wereldkampioen schade opleverde. Russell start zondag vanaf P12, Hamilton vanaf P5.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, vertelt Hamilton na afloop zijn kant van het verhaal. "We waren op verschillende momenten naar buiten gestuurd. Ik kreeg de tijden door tijdens mijn out lap. Iedereen begon vanaf bocht 12, dus toen ik daaruit kwam zag ik niemand voor mij. Toen ging ik op mijn gas richting bocht 13 en begon ik snelheid te maken. Het leek alsof Russell bij die bocht richting de pits zou gaan en toen ging hij ineens weer naar links en reed hij door. Dat was al verwarrend."

Misverstand

Hamilton vervolgt door de situatie op het rechte stuk uit te leggen. "Ik zat daarna achter hem om een tow te pakken, voor het geval hij dat ook van plan was om te doen. Toen ging hij ineens naar rechts. Toen dacht ik: 'oh, hij geeft mij echt een tow'. Toen ging ik dus naar links en toen kwam hij ook weer naar links. Een flink misverstand dus." De Brit had wat schade, maar geeft ook toe dat hij niet in de buurt zou zijn gekomen van Max Vestappen. "Ik had schade aan de voorvleugel en de vloer, alhoewel ik niet weet wat voor schade. We konden het hoe dan ook niet opnemen tegen de Red Bulls, die zitten in hun eigen wereld. Maar: we komen eraan."

Goede upgrades

Hamilton liet ook weten tevreden te zijn met zijn upgrades en de huidige staat van de W14. "Ik ben wel tevreden. We hebben goede progressie geboekt met de auto. Om te vechten voor P2 was een verrassing. We hebben goed werk geleverd afgelopen nacht en de auto voelde beter. Ik had veel meer vertrouwen, dus de upgrades werken. Het is heel bemoedigend."