Fred Vasseur vertelt dat er bij Ferrari momenteel te veel werk aan de winkel is om nu al bezig te zijn met de contracten van de coureurs. Fans van de renstal zullen dus nog even moeten wachten op zekerheid over de toekomst van Charles Leclerc en Carlos Sainz op de lange termijn.

Zowel Leclerc als Sainz hebben een contract tot en met eind 2024 bij de Italiaanse grootmacht. Op zich dus opvallend dat het coureursduo van Ferrari recent steeds onderwerp van gesprek is. Dit is ontstaan door een aantal hardnekkige geruchten. Zo werd Sainz een tijdje geleden aan een overstap naar Audi gelinkt dat in 2026 haar intrede in de sport maakt, terwijl Lewis Hamilton op zijn beurt de overstap van het kwakkelende Mercedes naar Ferrari zou overwegen.

Geruchten line-up Ferrari

Sainz verwees de Audi-geruchten eerder al naar het rijk der fabelen. Hamilton vertelde op zijn beurt in Monaco dat er geen contact met Ferrari is geweest en dat hij hoopt ergens in de komende weken zijn nieuwe deal bij het team van Mercedes af te kunnen ronden. Daarmee leek de kous af, maar zolang er geen officieel persbericht de deur uit is gegaan, zal er in de paddock altijd gespeculeerd blijven worden.

Druk met andere zaken

Ferrari-teambaas Fred Vasseur kreeg in Barcelona dan ook de vraag of hij überhaupt een reden ziet om aan zijn huidige line-up te gaan sleutelen: "Zoals al gezegd hebben we het druk genoeg met Red Bull en de auto, we hebben veel werk te verrichtingen aan de technische kant", klonk het tegenover andere GPFans. "We hebben het later wel over de coureurs." Een keiharde "nee", blijft dus uit.