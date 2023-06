Vincent Bruins

Zaterdag 3 juni 2023 08:58 - Laatste update: 09:17

Mercedes bracht nieuwe upgrades naar de Grand Prix van Monaco vorige week. Tijdens de Grand Prix van Spanje zien we pas echt wat die met de W14-bolide hebben gedaan. In de vrije trainingen op Circuit de Barcelona-Catalunya merken we dat de Duitse renstal toch niet bepaalde problemen heeft weten op te lossen. Lewis Hamilton denkt dan ook dat het hem veel moeite gaat kosten om überhaupt Q3 te halen en hoopt dus op een regenbuitje.

Russell werd gisteren in de eerste vrije training tiende op meer dan een seconde achterstand op de Red Bull van Max Verstappen. Hamilton stond nog eens twee posities daarachter. In de tweede vrije training wisten ze het gat wel te verkleinen en Russell werd achtste op een halve seconde achterstand, terwijl zijn teamgenoot elfde werd, nadat hij 0,642 seconden langzamer was dan Verstappen die wederom het snelst was.

Artikel gaat verder onder video

Ongelooflijk dicht bij elkaar

"Onze snelheid in de long run lijkt niet verschrikkelijk te zijn en nu is het een kwestie van proberen uit te vogelen hoe we er meer over één rondje uit kunnen halen," begon Hamilton tegenover onder andere GPFans na de trainingen. "Als je kijkt naar de snelheid die ik vandaag had, zal het voor mij momenteel lastig worden om in de top tien [in de kwalificatie] terecht te komen. Het zit ongelooflijk dicht bij elkaar tussen ons en iedereen van P5 tot en met P10. Het is indrukwekkend om de verbeteringen te zien die iedereen lijkt te hebben."

OOK INTERESSANT: Hamilton blij met verdwijning chicane in Barcelona: "Nooit leuk gevonden"

Regen in plaats van Spaanse zon

"De Alpines doen het geweldig, en de Aston Martin staat tweede, direct achter Red Bull, wat echt heel indrukwekkend is," vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen. "Het gaat zeker niet makkelijk worden. Regen zou ons altijd kunnen helpen, omdat we nu niet zo snel zijn als dat we hadden willen zijn. We gaan in de nacht [van vrijdag op zaterdag] ons best doen om de juiste aanpassingen aan de afstelling van de auto te maken. Daar zijn zeker nog verbeteringen te vinden, dus ik ga daar meteen achteraan."

De regendans van de 38-jarige Brit lijkt te werken: het is vandaag code geel in Barcelona, en het AEMET geeft aan dat er 100% kans op neerslag is op zaterdag en zondag.