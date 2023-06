Brian Van Hinthum

Zaterdag 3 juni 2023 08:34 - Laatste update: 08:51

Spanje, waar dit weekend natuurlijk de Grand Prix in Barcelona plaatsvindt, beschikt met Carlos Sainz en Fernando Alonso over twee uitermate goede coureurs. Toch is het vooral laatstgenoemde die er met kop en schouders bovenuit springt bij de Spaanse supporters. We spraken met een aantal supporters en keken rond het circuit rond om de populariteit van de tweevoudig wereldkampioen te bewonderen.

Het altijd fanatieke Spanje trok op de vrijdag in Barcelona in grote getalen uit voor de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Spanje en op de verschillende socials viel al goed te zien met hoeveel passie de Zuid-Europeanen de sport nog altijd beleven. Eén van de redenen voor die passie is de schokgolf die Alonso nog altijd teweeg brengt in het land. De man die in 2005 en 2006, toch alweer even geleden, de wereldtitel in de Formule 1 op zijn naam schreef, is op zijn 41e misschien wel populairder dan ooit in zowel Spanje als ver daarbuiten. De coureur uit Oviedo lijkt in het gehele land op steun te kunnen rekenen en ook op het circuit vliegen de Aston Martin-shirts en -petjes je om de oren, waar Sainz bijvoorbeeld een stuk minder in trek lijkt onder het Spaanse volk.

Foutjes van Verstappen

Nog vóór de eerste training plaatsvond, gingen we in gesprek met een aantal enthousiaste Spaanse fans die op weg waren naar het circuit en uiteraard hadden we daar met Alonso-fans te maken. "Altijd Fernando, voor altijd. Alle mensen spreken over de dingen die hij doet. De meme van 33 is enorm leuk", zegt de eerste supporter, die daarmee doelt op de gedroomde 33e Formule 1-overwinning voor de Aston Martin-coureur. Het weekend in Spanje lijkt daar natuurlijk de absolute droom voor: "Ik hoop het. Laten we zien of Max een fout maakt. We gaan zien of Fernando een geweldige race kan rijden", zegt de volgende fan.

Ondanks de fanatieke support voor Alonso, kunnen de drie heren en dame ook een hoop respect opbrengen voor Max Verstappen. We gingen even terug in de tijd naar de kwalificatie in Monaco, toen Verstappen met een bizarre derde sector de bijna binnen lijkende pole position van Alonso voor de neus van de Spanjaard afpakte. "Hij liet een geweldig rondje zien. Ik was aan het schreeuwen richting de televisie toen hij twee tienden tekort kwam in de tweede sector. Toch wist hij drie tienden te vinden. Ik weet niet hoe hij het deed. Op dat moment haatte ik Verstappen, maar hij is geweldig", zegt de Spaanse supporter. Hij krijgt bijval van zijn vriend. "Verstappen doet GOAT-achtige dingen. Onderaan de streep is hij de beste coureur op de grid. Laten we zien of hij eindelijk een foutje maakt."

Enorm fanatisme op de tribunes

Niet alleen in Spanje is de routinier zeer populair, ook ver daarbuiten reikt zijn populariteit, zo blijkt als ik met drie Zuid-Amerikaanse supporters uit Puerto Rico en Costa Rica spreek. "We zijn in Spanje en Alonso maakt de dingen leuk op dit moment. Red Bull doet het supergoed, maar Alonso voegt wat pit toe aan het kampioenschap dit jaar. Ik hoop dat Alonso dit weekend kan winnen." Na de trainingen liepen we ook nog een in Nederlandse vlag gehulde supporter tegen het lijf. Hij omschreef ons het fanatisme van de Spaanse supporters. "Die Spanjaarden gaan helemaal fanatiek gek joh. Dat is wel leuk, ik vond het echt tof. Ik ben ook wel een Fernando-fan. Ze schreeuwen, klappen, juichen. Dat is gewoon heel leuk om te zien", omschrijft hij de situatie op het circuit. Eén ding is zeker dit weekend: aan de support zal het niet gaan liggen voor #33 van Alonso.