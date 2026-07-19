Max Verstappen heeft eindelijk weer eens een succesje geboekt. De Nederlander wist tijdens de Grand Prix van België een podiumplek veilig te stellen. Verstappen kwam als derde over de streep en deelde zodoende het ereschavot met winnaar Kimi Antonelli en nummer twee Charles Leclerc. Na afloop was hij dan ook redelijk tevreden.

De race op Spa-Francorchamps begon met Antonelli op pole en Verstappen ernaast op plek twee. De Red Bull kwam goed weg en wist de Mercedes te passeren in de eerste paar bochten, maar kort daarna kon Antonelli terugslaan. En doordat Ferrari profiteerde van een virtual safety car situatie, kwam ook Leclerc voor Verstappen terecht. De Nederlander moest zich dus uiteindelijk richten op de derde positie en dat is wat hij deed. Na afloop was Verstappen dan ook redelijk tevreden, zeker gezien de problemen van de afgelopen weken.

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Verstappen content met derde plaats op Spa

"Ik probeerde alles wat ik kon in de race", zo begon Verstappen zijn eerste reactie bij de gridinterviews, die werden afgenomen door oud-coureur Jacques Villeneuve. "De eerste stint was oké, de tweede stint was wat moeilijker. Daarnaast waren Kimi en ik allebei ook nog wat ongelukkig met de virtual safety car, dus dat wij op het podium staan, is zeer goed. Ik heb alles gegeven en P3 is goed."

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