Lars Leeftink

Vrijdag 2 juni 2023 16:41 - Laatste update: 16:46

Net zoals onder meer Red Bull Racing, Aston Martin en Mercedes heeft Ferrari besloten wat upgrades mee te nemen naar Spanje. Het waren vooral de veranderde sidepods die opvielen, en Ferrari-teambaas Frederic Vasseur kreeg er tijdens de persconferentie van de teambazen vanzelfsprekend vragen over.

Vorig jaar kon Ferrari tijdens het begin van het seizoen 2022 meedoen met Red Bull om zeges en pole positions. Dat bleek niet het hele seizoen houdbaar. In 2023 gaat het minder en staat het team vierde bij de constructeurs, met vooral veel betrouwbaarheidsproblemen aan het begin van het seizoen. Het historische Italiaanse team moet zelfs Aston Martin voor laten gaan. Tot nu toe komt Ferrari in ieder geval totaal niet in de buurt van het tempo van begin 2022, en de upgrades van dit weekend moeten de eerste stap zijn richting verandering.

Nieuwe upgrades

Onder meer de vloer, de engine cover en de achtervleugel stonden in het document van de FIA aangegeven als geüpgraded door Ferrari. Tijdens de persconferentie van de teambazen laat Vasseur tegenover aanwezige media, waaronder GPFans, weten dat Ferrari tijdens de eerste vrije training de upgrades heeft uitgeprobeerd. Er vallen nog niet echt conclusies te trekken. "De grip is goed, maar het is lastig voor mij om nu precies in te schatten wat voor impact het heeft gehad. Het eerste gevoel is goed, maar het was een vrij intense sessie. We hebben wat korte stints gedaan op de testbanden, een paar rondjes. Maar, goed, laten we maar even de race afwachten."

Sidepods

Uit foto's en de beelden tijdens de eerste vrije training viel vooral op dat de sidepods van de auto anders zijn. Volgens Vasseur heeft het zeker impact, maar krijgen Charles Leclerc en Carlos Sainz niet ineens met een nieuwe auto te maken. "Het is een uitdaging en een verandering, dat is zeker. Maar het is geen nieuwe auto. We hopen hiermee een stap vooruit te zetten en we zetten ook wat deuren open voor upgrades in de toekomst."