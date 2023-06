Lars Leeftink

Fernando Alonso heeft tot nu toe kunnen genieten van een geweldig 2023 in de Formule 1 met Aston Martin en het zou volgende week nog een stuk beter kunnen worden. De Spanjaard gaat namelijk zijn Ferrari Enzo verkopen.

De tweevoudig wereldkampioen heeft een prima start gehad bij zijn nieuwe team Aston Martin. Alonso eindigde dit seizoen tot nu toe in vijf van de zes races op het podium, met P2 in Monaco als zijn beste resultaat. Zijn 'slechtste' resultaat tot nu toe was een vierde plaats. Alleen Max Verstappen (zes) heeft meer podiumplekken tot nu toe in 2023. Hij ziet er als herboren uit in de paddock en zou richting het einde van dit seizoen zelfs kunnen vechten om overwinningen.

Ferrari te koop

Buiten het circuit staat hij op het punt om nog wat rijker te worden, nadat hij besloot zijn Ferrari Enzo te koop aan te bieden tijdens het Monaco Car Auctions L'AstaRossa-evenement op 8 juni. De website heeft de prijs niet vermeld, maar de auto wordt geschat op een waarde van $5,4 miljoen. Daar zou zelfs iemand als Alonso veel leuke dingen mee kunnen doen.

Speciale auto

De auto, ontworpen en geproduceerd in de vroege jaren 2000 en vernoemd naar de oprichter van het bedrijf, is één van de klassieke sportwagens die is uitgebracht door de in Maranello gevestigde fabrikant. Er zijn slechts 400 exemplaren gemaakt en de eigenaren zijn onder andere de Zweedse voetballer Zlatan Ibrahimovic en muzikanten Rod Stewart en Eric Clapton. Alonso heeft besloten afscheid te nemen van zijn zeldzame auto. De Enzo zal samen met tientallen andere Ferrari-modellen worden geveild tijdens het blitse L'AstaRossa-evenement. Aangedreven door een 6,0 liter V12-motor kan de Enzo snelheden bereiken van 350 km/u en accelereert hij van 0 naar 100 km/u in iets meer dan drie seconden. Het is niet bekend waarom Alonso. die tussen 2010 en 2014 voor Ferrari reed, de auto verkoopt. Het zal de gelukkige koper niet veel uitmaken, want hij zal in de voetsporen van de F1-wereldkampioen kunnen treden door zijn auto te bemachtigen.