Lars Leeftink

Vrijdag 2 juni 2023 15:23 - Laatste update: 15:27

Terwijl de Formule 1 dit weekend in Spanje weer in actie komt voor het zevende raceweekend van 2023, gaan de Formule 2 en Formule 3 dat ook doen. Voor de Formule 2 begint het zesde raceweekend van 2023, voor de Formule 3 is het pas de vierde. Een overzicht van de stand in beide raceklassen.

In de Formule 2 staat Frederik Vesti bovenaan met 89 punten en twee zeges, voor Theo Pourchaire met 84 punten. Ayumi Iwasa heeft drie zeges, maar staat wel derde met 69 punten dankzij een matig weekend in Monaco. Kush Maini en Dennis Hauger staan op P4 en P5. Richard Verschoor staat op P7 met 46 punten.

Bij de constructeurs staat Prema met 130 punten bovenaan, voor ART (108 punten) en DAMS (103 punten). De Nederlandse teams, MP Motorsport en Van Amersfoort Racing, staan met 88 en 51 punten vierde en zevende. Beide teams zullen in Spanje hopen op goede resultaten.

Formule 3

In de Formule 3 staat Gabriel Bortoleto voorafgaand aan het raceweekend in Spanje bovenaan in het kampioenschap met 73 punten en twee zeges. Gabriele Mini staat op P2 met 56 punten, voor Grégoire Saucy en Dino Beganovic. Paul Aron maakt met 38 punten de top vijf af. Josep Marti won twee races, maar staat net buiten de top vijf.

Bij de constructeurs staat Trident met 124 punten bovenaan. Prema (110 punten) en Hitech (102 punten) staan op P2 en P3. MP Motorsport (27 punten) en Van Amersfoort Racing (10 punten) vinden we terug op P6 en P8 en hebben het tot nu toe dit seizoen lastig.