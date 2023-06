Remy Ramjiawan

Donderdag 1 juni 2023

Het team van Ferrari heeft voor de race in Barcelona ook haar eerste echte grote update meegenomen. De Scuderia is dit jaar onder de vleugels van Frédéric Vasseur gekomen en daar waar de sidepods de afgelopen anderhalve jaar als een soort badkuip eruit zagen, lijkt die filosofie overboord te zijn gegooid.

Het nieuwe pakket van Ferrari stond initieel gepland voor de race in Imola, maar die werd uiteindelijk geannuleerd. Daar waar Mercedes ervoor gekozen had om dan maar de nieuwe updates in Monaco te introduceren, heeft de Scuderia nog een weekje gewacht. Met het nieuwe pakket hoopt het team de aansluiting met Red Bull weer te vinden, al onthult Carlos Sainz op de persconferentie dat dit slechts het begin is.

'Hiermee eerder pad corrigeren'

"We hebben inderdaad een upgrade meegenomen. Hoe goed die zal zijn? Dat zal de tijd moeten uitwijzen. Het is een nieuwe weg die we zijn ingeslagen en meer de kant waarvan we verwachten dat we op moeten gaan", zo legt hij cryptisch uit. "De auto moet hiermee iets beter te besturen zijn, consistenter worden in de race, want daarvan weten we dat dat onze zwakste punt is. Het is een lastige start van het seizoen geweest en we worstelden nog wel wat. Het is waar dat we met deze nieuwe update het eerdere pad wat corrigeren, maar we weten ook dat hiermee nog echt niet alles is veranderd. Het is de eerste stap van velen, die gezet moeten worden", aldus Sainz.

Nuevos pontones y tapa motor para el Ferrari. Más túnel y mejor empaque zona radiadores. Da la sensación que tiene más pendiente hacia abajo



New sidepods and engine cover for Ferrari. More under tunel and better packaging on cooling area. Seems more downwash than previous#f1 pic.twitter.com/0oiGdG6UoY — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) June 1, 2023

Ferrari's new Red Bull-style sidepod solution has been spotted for the first time ahead of Formula 1's Spanish Grand Prix.



Here is what it looks like, as per @Motorsport. #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/Qgo6JFoDzk — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) June 1, 2023

Diferentes versiones de espejos en Ferrari en Barcelona.



Different mirrors on Ferrari for Barcelona#f1 #SpanishGP pic.twitter.com/ERKdvss5pf — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) June 1, 2023

Updates voor de komende wedstrijd gepland

F1-Journalist Albert Fabrega heeft de eerste kiekjes van het nieuwe updatepakket van Ferrari online gezet. Daarin zijn de aangepaste sidepods van de SF-23 duidelijk te zien. Daarnaast heeft de Scuderia ook nieuwe spiegels meegenomen en de gedachte zal zijn dat alle kleine beetjes helpen. "Het zal voor ons een kans zijn om de auto verder te ontwikkelen met deze basis en ik hoop dat we in Barcelona zeker een stap vooruit zullen zetten, maar het zal niet het einde zijn van de ontwikkeling van de auto. We hebben updates voor de volgende twee a drie races gepland", zo liet Vasseur weten tegenover Formula1.com.