Leclerc na dramatische GP Oostenrijk: 'We hebben weer stappen teruggezet'
Leclerc na dramatische GP Oostenrijk: 'We hebben weer stappen teruggezet'Maak ons je Google-favoriet
Charles Leclerc stelt zichzelf op dit moment niet in staat om het tempo van zijn teamgenoot Lewis Hamilton te evenaren. De Monegask ziet dat hij na een teleurstellende Grand Prix van Oostenrijk nog steeds zoekende is naar de juiste afstelling en dat hij het gedrag van zijn Ferrari niet volledig begrijpt.
Hoewel de Italiaanse renstal de afgelopen tijd flink heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van de SF-26, vielen de prestaties op de Red Bull Ring tegen. Hamilton wist de schade nog enigszins te beperken door als vijfde over de streep te komen, maar Leclerc moest genoegen nemen met de achtste plaats, op ruim 45 seconden van racewinnaar George Russell. In het wereldkampioenschap bezet de zevenvoudig wereldkampioen inmiddels de derde plek, terwijl de coureur uit het vorstendom is teruggezakt naar de zesde positie.
Zoektocht naar de juiste balans
De race in Spielberg werd voor Leclerc gekenmerkt door een gebrek aan tractie en een onvoorspelbare wegligging. Tegenover de aanwezige media benadrukt de Ferrari-rijder dat het een zware middag was. "Het was gewoon een ongelooflijk moeilijke race", zo citeert PlanetF1. "Er was over het algemeen heel erg weinig grip. Ik had moeite om de auto, en dan vooral de banden, in het juiste window te krijgen. Vooral aan de achterkant misten we veel grip. Er is nog steeds veel werk aan de winkel", concludeert Leclerc.
De huidige vormdip baart de nummer zes van het klassement zorgen. Na zijn uitvalbeurten in Monaco en Spanje hoopte hij in Oostenrijk op beterschap, maar het tegendeel bleek waar. "Ik denk dat ik de afgelopen weken heel hard heb gewerkt, want er was altijd wel een reden waarom ik op zondag of zaterdag worstelde, maar op dit moment is er altijd een reden waarom we het moeilijk hebben", legt hij uit. "Dat betekent waarschijnlijk dat ik niet echt weet van wat ik van deze auto verlang. Dat moet ik zien te vinden", aldus de Monegask.
Gat met Hamilton
Waar Hamilton eerder deze maand in Barcelona nog zijn eerste overwinning voor Ferrari boekte, lijkt Leclerc juist terrein te verliezen ten opzichte van zijn ervaren stalgenoot. In Oostenrijk finishte de Brit bijna twintig seconden voor hem. Gevraagd of hij het gevoel heeft dat hij het gat met de ex-Mercedes-coureur aan het dichten is, reageert Leclerc resoluut. "Dat is ver weg, denk ik", stelt hij. "Ik heb vandaag behoorlijk geworsteld. Lewis had een goede start en veroverde baanpositie, wat in het begin misschien een beetje hielp, maar zelfs toen we in de vrije lucht reden, denk ik dat hij wat meer snelheid had dan ik", voegt hij daaraan toe.
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