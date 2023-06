Montoya vindt Stroll ondergewaardeerd: "Hij heeft schop onder zijn kont nodig"

Jordy Stuivenberg

Donderdag 1 juni 2023 07:55

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya steekt Lance Stroll een hart onder de riem. De coureur van Aston Martin krijgt op dit moment alle hoeken van de baan te zien van teamgenoot Fernando Alonso, maar de Colombiaan vindt dat geen reden om hem opzij te zetten.

Stroll kende een lastig weekend in Monaco en crashte uiteindelijk toen het begon te regenen. Zodoende scoorde hij voor de tweede keer op rij geen punten en blijft zijn totaal steken op 27. Dat terwijl Alonso al 93 punten op zijn naam heeft staan en dus een veel grotere bijdrage leverde aan het totaal van Aston Martin’s 120 punten.

“Lance komt van ver en ik denk dat Fernando hem een veel betere coureur gaat maken”, zo neemt Montoya het voor hem op in de Sky Sports F1 Podcast. “Ik begrijp wel wat hij deed. Als je zo’n snelle auto hebt als hij, dan kun je afwachten en aansluiten in de rij of iets proberen. In het eerste geval pak je misschien twee punten, maar als het werkt, sta je er heel goed op. Gaat het mis, dan kost je dat alleen die twee punten.”

Vervolgens verschuift het gesprek naar vader Lawrence en het team van Aston Martin. Doen zij er wel genoeg aan om Lance aan te sporen om risico’s te nemen. “Als ze dat niet doen, moeten ze er meteen mee beginnen. Lance is beter dan veel mensen denken, hij wordt erg ondergewaardeerd. Het is een heel aardige jongen, maar hij is wat stil. Ik denk dat hij iemand nodig heeft die hem een schop onder zijn kont geeft.

“Hij moet uit zijn comfort zone komen. Dat resulteert misschien in wat klappers, zoals in Monaco, maar ik zie hem liever wat proberen dan blijven afwachten. De volgende keer weet de coureur voor je dat je eraan komt. Als je iemand inhaalt en ze weten dat je ernaast zit, dan geven ze je wel de ruimte.”