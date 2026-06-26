close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton frowning at the 2026 Monaco Grand Prix

Hamilton kende slepende blessure in 2025: "Ik kon niet slapen en zat aan pijnstillers"

Lewis Hamilton frowning at the 2026 Monaco Grand Prix — Foto: © IMAGO
2 reacties

Hamilton kende slepende blessure in 2025: "Ik kon niet slapen en zat aan pijnstillers"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Lewis Hamilton heeft onthuld dat hij begin vorig jaar een zware blessure heeft opgelopen tijdens een test voor Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen hield de fysieke problemen lange tijd geheim, maar vertelt nu dat een zware crash in Barcelona hem destijds negen weken lang uit zijn slaap hield.

Het incident vond plaats op 29 januari van het vorige kalenderjaar op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Tijdens zijn tweede baansessie voor de Italiaanse renstal, waarbij gebruik werd gemaakt van een chassis uit een eerder seizoen, verloor Hamilton de controle in het snelle laatste gedeelte van de baan. De impact was dusdanig groot dat hij er een verschoven ruggenwervel aan overhield, waardoor een zenuw bekneld raakte. "Ik raakte de muur vorig jaar heel hard tijdens het testen, waardoor een van de schijven in mijn nek verschoof en in de zenuw drukte", verklaart Hamilton tegenover de Formule 1-camera's.

Pijnstillers en slapeloze nachten

De huidige nummer twee in het wereldkampioenschap moest vervolgens een intensief medisch traject in om te herstellen van de klap. De blessure overschaduwde de eerste negen weken van zijn debuutseizoen bij de formatie uit Maranello. "Ik kon negen weken lang niet veel doen. Ik ging elke dag naar de chiropractor en de fysio, ik kon niet slapen, zat aan de pijnstillers en moest injecties krijgen", blikt de coureur terug op die zware periode.

Vechter Lewis

Ondanks de aanhoudende klachten verscheen de routinier destijds gewoon aan de start van de eerste raceweekenden van het seizoen. Hij geeft toe dat het besturen van een Formule 1-wagen onder die omstandigheden een flinke fysieke uitdaging was. "Ik heb er alles aan gedaan om het te proberen op te lossen", legt de Ferrari-rijder uit. "Dat is waar ik in feite mee probeerde te leven. Het is niet makkelijk in de zithouding waarin je je bevindt", aldus Hamilton.

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Hamilton geraakt door 'broeder' Neymar: "Wauw, dat is gewoon ongelooflijk"

Hamilton geraakt door 'broeder' Neymar: "Wauw, dat is gewoon ongelooflijk"

  • Vandaag 09:24
  • 4
Hamilton weegt titelkansen tegen Mercedes: "Ik heb dit eerder meegemaakt"

Hamilton weegt titelkansen tegen Mercedes: "Ik heb dit eerder meegemaakt"

  • Vandaag 11:21
Russell waarschuwt Mercedes: 'Ferrari brengt veel meer upgrades'

Russell waarschuwt Mercedes: 'Ferrari brengt veel meer upgrades'

  • Vandaag 10:43
Smedley over impact Hamilton: 'Zou een Schumacher-verhaal kunnen worden'

Smedley over impact Hamilton: 'Zou een Schumacher-verhaal kunnen worden'

  • 24 juni 2026 09:45
  • 6
Montoya: 'Achtste titel Hamilton groter verhaal dan eerste voor Antonelli'

Montoya: 'Achtste titel Hamilton groter verhaal dan eerste voor Antonelli'

  • 23 juni 2026 18:29
  • 9
FIA grijpt in bij Mercedes: 'Zilverpijlen teruggefloten na klachten Red Bull en Ferrari'

FIA grijpt in bij Mercedes: 'Zilverpijlen teruggefloten na klachten Red Bull en Ferrari'

  • 1 uur geleden

Net binnen

16:43
Eerste privéjet Max Verstappen 'gekaapt' door zusje Victoria Verstappen
16:32
Live
LIVE | VT2 GP Oostenrijk: Kan Red Bull het gat richting Mercedes dichten?
16:14
'Monaghan vertrekt ook bij Red Bull en vindt nieuwe uitdaging in de F1'
15:57
FIA grijpt in bij Mercedes: 'Zilverpijlen teruggefloten na klachten Red Bull en Ferrari'
15:32
Red Bull pakt groot uit met nieuwe updates voor Verstappen en Hadjar
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Tung heeft twijfels over updatepakket Red Bull Racing in Oostenrijk Red Bull Racing

Tung heeft twijfels over updatepakket Red Bull Racing in Oostenrijk

Gisteren 14:41
Voormalig Red Bull-kopstuk over F1-toekomst Verstappen: "Met geld voorkom je geen burn-out" Max Verstappen

Voormalig Red Bull-kopstuk over F1-toekomst Verstappen: "Met geld voorkom je geen burn-out"

Gisteren 12:59 2
'Red Bull Racing heeft de nieuwe Verstappen al gevonden' Red Bull Racing

'Red Bull Racing heeft de nieuwe Verstappen al gevonden'

Gisteren 11:44 3
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk Hitteplan Oostenrijk

FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk

Gisteren 09:29 7
Ontdek het op Google Play
x