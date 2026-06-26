Lewis Hamilton heeft onthuld dat hij begin vorig jaar een zware blessure heeft opgelopen tijdens een test voor Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen hield de fysieke problemen lange tijd geheim, maar vertelt nu dat een zware crash in Barcelona hem destijds negen weken lang uit zijn slaap hield.

Het incident vond plaats op 29 januari van het vorige kalenderjaar op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Tijdens zijn tweede baansessie voor de Italiaanse renstal, waarbij gebruik werd gemaakt van een chassis uit een eerder seizoen, verloor Hamilton de controle in het snelle laatste gedeelte van de baan. De impact was dusdanig groot dat hij er een verschoven ruggenwervel aan overhield, waardoor een zenuw bekneld raakte. "Ik raakte de muur vorig jaar heel hard tijdens het testen, waardoor een van de schijven in mijn nek verschoof en in de zenuw drukte", verklaart Hamilton tegenover de Formule 1-camera's.

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Pijnstillers en slapeloze nachten

De huidige nummer twee in het wereldkampioenschap moest vervolgens een intensief medisch traject in om te herstellen van de klap. De blessure overschaduwde de eerste negen weken van zijn debuutseizoen bij de formatie uit Maranello. "Ik kon negen weken lang niet veel doen. Ik ging elke dag naar de chiropractor en de fysio, ik kon niet slapen, zat aan de pijnstillers en moest injecties krijgen", blikt de coureur terug op die zware periode.

Vechter Lewis

Ondanks de aanhoudende klachten verscheen de routinier destijds gewoon aan de start van de eerste raceweekenden van het seizoen. Hij geeft toe dat het besturen van een Formule 1-wagen onder die omstandigheden een flinke fysieke uitdaging was. "Ik heb er alles aan gedaan om het te proberen op te lossen", legt de Ferrari-rijder uit. "Dat is waar ik in feite mee probeerde te leven. Het is niet makkelijk in de zithouding waarin je je bevindt", aldus Hamilton.

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