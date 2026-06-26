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Hamilton

Hamilton geraakt door 'broeder' Neymar: "Wauw, dat is gewoon ongelooflijk"

Hamilton — Foto: © IMAGO

Hamilton geraakt door 'broeder' Neymar: "Wauw, dat is gewoon ongelooflijk"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Lewis Hamilton heeft lovend gereageerd op een recent bericht van de Braziliaanse voetballer Neymar. De aanvaller deelde op sociale media de tekst "remember who you are", een directe verwijzing naar een eerdere uitspraak van de Formule 1-coureur in Barcelona. Hamilton liet tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Oostenrijk weten enorm trots te zijn op de actie van zijn goede vriend.

De wisselwerking tussen de twee wereldsterren ontstond na een reeks emotionele sportmomenten. Hamilton deelde de bewuste boodschap nadat hij twee weken terug de Grand Prix van Spanje op zijn naam schreef, wat zijn eerste overwinning in dienst van Ferrari betekende. Neymar nam de tekst vervolgens over na zijn rentree voor het Braziliaanse elftal op het wereldkampioenschap voetbal. De speler van Santos FC viel in tegen Schotland na een afwezigheid van 981 dagen door blessureleed en plaatste de quote kort na die overwinning op Instagram.

'Als een broer'

De band tussen de Brit en de Braziliaan gaat al jaren terug. Sinds zij elkaar ontmoetten tijdens de Copa América in 2016, bezochten de twee gezamenlijk onder meer de NBA Finals en de modeweek in Londen. Ook is de topscorer aller tijden van de 'Seleção' regelmatig te gast in de Formule 1-paddock. Gevraagd naar het eerbetoon van de voetballer, benadrukt Hamilton hoe hecht hun relatie is. "Ik kreeg vorige week een berichtje van hem", aldus Hamilton. "We hebben altijd contact, Neymar en ik. Hij is een heel goede vriend en voelt als een broer."

Krachtige boodschap

Dat Neymar juist in de kleuren van de nationale ploeg de woorden van de Ferrari-coureur aanhaalde, maakte indruk. "Toen ik zijn bericht zag, dacht ik: dat is echt heel cool", vertelt de huidige nummer twee van het wereldkampioenschap. "Vooral in dat Braziliaanse shirt en alles, ik dacht echt: wauw, dat is gewoon ongelooflijk. Het is zo'n krachtige boodschap, en om te zien dat hij dat ook deelt met zijn geweldige schare fans, met alle mensen in Brazilië die op hen rekenen om het veld op te gaan en hun werk te doen."

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