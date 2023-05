Lars Leeftink

Dinsdag 30 mei 2023 09:41 - Laatste update: 09:44

Het vertrek van Laurent Mekies bij Ferrari om zich bij AlphaTauri aan te sluiten als teambaas wordt door de Italiaanse renstal uitgesteld tijdens onderhandelingen met Red Bull. Ferrari wil er namelijk een ruildeal van maken en tevens zo lang mogelijk uitstellen dat Red Bull informatie krijgt van de Fransman. Mekies heeft zich nu zelf uitgesproken over de huidige situatie.

Het Italiaanse team probeert hun sportief directeur zo lang mogelijk vast te houden voordat hij het stokje overneemt van Franz Tost, die tot eind 2023 nog de leiding heeft over het zusterteam van Red Bull. Ferrari hoopt de verhuizing uit te stellen om te voorkomen dat Red Bull op dit moment informatie krijgt over de toekomstplannen van het team.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Leclerc kan niks met geruchten omtrent toekomst en Hamilton: "Ferrari laat je dromen"

Geruchten

Naast deze invalshoek is er volgens de geruchten nog een andere reden waarom Ferrari nog niet akkoord is gegaan met het vertrek van Mekies. De Fransman heeft namelijk nog een doorlopend contract, ook na 2023, waardoor Ferrari hem niet wil laten gaan zonder er iets voor terug te krijgen. Ferrari zou engineers van Red Bull wil hebben als tegenprestatie. De reden waarom de gesprekken momenteel muurvast zitten en nog niet zijn afgerond, is omdat Red Bull niet akkoord gaat met deze deal. Het is niet bereid om twee belangrijke mensen van het team te laten gaan voor een potentiële teambaas van het zusterteam, AlphaTauri.

Toegewijd aan Ferrari

Mekies zal het roer pas in het seizoen 2024 overnemen, maar hij hoopt voor die tijd in een bepaalde hoedanigheid aan de slag te kunnen bij AlphaTauri, al laat hij zich daardoor niet afleiden van zijn rol bij Maranello. Dit zegt hij tegenover Formula1.com. “Nou, de waarheid is dat er nog geen beslissing is genomen. Zoals je zegt, ik draag rood, en als gevolg daarvan ben ik 100 procent toegewijd aan Ferrari en om Ferrari te vertegenwoordigen in dit soort omstandigheden. Het is eerlijk om te zeggen dat de reden waarom er nog steeds discussies zijn waarschijnlijk is omdat mensen meer tijd nodig hadden om met elkaar te praten. Dat is wat ze nu doen. Ik ben ervan overtuigd dat dit hen wat tijd geeft, en we zullen een oplossing vinden waarbij alle partijen comfortabel zijn.”