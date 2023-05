Lars Leeftink

Maandag 29 mei 2023 20:07 - Laatste update: 20:08

Lando Norris kwam afgelopen zondag tijdens de Formule 1 Grand Prix van Monaco niet in de buurt van de positie van Max Verstappen, die de race op dominante wijze won. Toch had hij een moment en bijna zelfs een duel met de tweevoudig wereldkampioen, waarin hij had gehoopt op 'blauwe vlaggen' voor hemzelf.

Norris begon aan de race in Monaco vanaf P10 na een prima zaterdag. Na de start bleek hij nog steeds solide in de top tien te rijden. Hier kwam echter verandering in toen hij te vroeg naar binnen ging voor een pitstop. De Brit kwam weer op banden naar buiten die voor droog weer gemaakt waren, terwijl het vlak daarna begon te regenen. Ondanks deze tegenvaller kon hij uiteindelijk nog naar P9 rijden en twee punten veroveren. Zijn teamgenoot Oscar Piastri eindigde op P10.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Overzicht uitvalbeurten 2023: Magnussen en Stroll voegen zich bij De Vries en Leclerc

Duel met Verstappen

In gesprek met Sky Sports laat de Brit weten een mooi onderonsje te hebben gehad met Verstappen. De Nederlander zette de Brit op een rondje achterstand, waarna Norris probeerde hem bij te houden. Dat ging prima. Zo goed zelfs dat hij even aan inhalen dacht. Achteraf kan de Brit erom lachen. “Ik hoopte dat hij blauwe vlaggen zou krijgen, dat zou waarschijnlijk de eerste keer in zijn leven zijn dat hij blauwe vlaggen kreeg. Als ik erlangs had gemogen zou hij dat gehaat hebben en ik zou het geweldig hebben gevonden. Maar hij leidde de Grand Prix, dus ik wilde hem niet te veel in de weg zitten.”

Timing pitstop

Wat Norris echter minder grappig vond, was de timing van zijn pitstop. Net nadat hij naar binnen was gegaan en richting een solide plek in de top tien aan het rijden was, begon het te regenen. Daarna verloor de Brit ook nog een paar seconden en zakte hij weg terwijl de rest op het juiste moment zijn pitstop deed. “Het team vertelde me dat het niet veel zou regenen. Het zou maar een klein beetje zijn, dus op dat moment was ik blij dat ik naar binnen kon voor een bandenwissel. We hadden wellicht een paar rondes moeten wachten, want we zijn 30 seconden verloren, wat ons twee of drie plekken heeft gekost.”