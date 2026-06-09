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Kardashian in sunglasses edited looking away from Brundle who is holding Sky Sports mic with Monaco GP motorhome and harbour background

Lichaamstaalexpert over Kim Kardashian: 'Ze kreeg tip niet met Brundle te praten

Kardashian in sunglasses edited looking away from Brundle who is holding Sky Sports mic with Monaco GP motorhome and harbour background — Foto: © IMAGO

Lichaamstaalexpert over Kim Kardashian: 'Ze kreeg tip niet met Brundle te praten

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Lichaamstaalexpert Darren Stanton denkt dat Kim Kardashian aanvankelijk wel degelijk de intentie had om in gesprek te gaan met Martin Brundle tijdens zijn befaamde grid walk in Monaco. Hij stelt dat de realityster pas van gedachten veranderde nadat een beveiliger haar influisterde om de commentator te negeren.

De ontmoeting tussen de ervaren pitreporter van Sky Sports en de Amerikaanse beroemdheid leverde afgelopen weekend een veelbesproken televisiemoment op. Terwijl Brundle op de startopstelling een interview probeerde af te dwingen, werd hij door de beveiliging van Kardashian genegeerd en fysiek aan de kant geduwd. Stanton, die in de media vaak wordt omschreven als een menselijke leugendetector, heeft de beelden inmiddels uitgebreid geanalyseerd en deelt zijn bevindingen over de interactie.

Tip om niks te zeggen

Uit de beelden blijkt volgens de gedragsanalist - sprekende voor OLBG - dat de intentie voor een gesprek er wel degelijk was. "Het is eigenlijk een heel interessante interactie, want als je goed oplet, komt die man vanaf de rechterkant van het scherm in beeld", legt Stanton uit. Hij vermoedt dat de beveiliger haar waarschuwde voor de kenmerkende stijl van de interviewer. "Ik denk dat hij Kim Kardashian de tip heeft gegeven om niets te zeggen, omdat Martin Brundle een beetje provocerend kan zijn. Hij is nogal breedsprakig en kan een beetje in het gezicht van mensen staan", aldus de expert.

Praten met Brundle

De plotselinge verandering in de houding van de VIP-gast verraadt volgens Stanton dat zij instructies opvolgde van haar entourage. "Qua lichaamstaal liep ze richting Martin. Haar lichaamshouding was naar hem toe gericht alsof ze met hem ging praten, maar zodra die man in beeld kwam en in haar oor fluisterde, draaide ze haar houding weer terug in de richting waar ze naartoe ging", observeert hij. "Dat komt overeen met haar lichaamstaal en haar reactie, want aanvankelijk leek het alsof ze met Martin Brundle ging praten, totdat hij in beeld kwam en haar patroon onderbrak", voegt hij daaraan toe.

De clausule

Het incident op de grid heeft inmiddels geleid tot hernieuwde discussies over de zogeheten 'Martin Brundle-clausule'. Dit protocol werd door de FIA in het leven geroepen nadat de Britse pitreporter eerder al werd gehinderd door beveiligers van diverse beroemdheden. Volgens deze regels mogen genodigden geen eigen bodyguards meer meenemen op de startopstelling en wordt er van hen verwacht dat ze mediaverzoeken op een hoffelijke manier afhandelen. In het geval van Kardashian greep de beveiliging echter alsnog fysiek in, wat resulteerde in de veelbesproken virale beelden die de wereld overgingen.

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