Verstappen superieur in regenachtig Monaco: "Heb de muren paar keer gekust"

Jeen Grievink

Zondag 28 mei 2023 17:00 - Laatste update: 17:05

Max Verstappen heeft zijn pole position voor de Grand Prix van Monaco weten om te zetten in een overwinning. Tijdens een deels droge en deels natte race, kwam de Nederlander ruimschoots voor achtervolger Fernando Alonso over de streep. Verstappen was na afloop dan ook uitermate tevreden.

Gisteren wist Verstappen al tijdens een zinderende kwalificatie de eerste klap uit te delen aan de concurrentie. De pole position is in Monaco een daalder waard en dat bleek ook tijdens de daadwerkelijke Grand Prix. Inhalen was enorm lastig op het krappe stratencircuit van Monte Carlo. Het ontbrak Alonso, die als tweede aan de wedstrijd was begonnen, echter ook aan snelheid om een serieuze vuist te kunnen maken tegen Verstappen. De Limburger worstelde dan ook niet zozeer met de concurrentie, maar had vooral een uitdaging aan de wisselende weersomstandigheden. Hij wist zichzelf echter uit de problemen te houden en reed een uiterst volwassen race. Het leverde hem uiteindelijk de overwinning op.

Verstappen worstelde in "glibberig" en "tricky" Monaco

Na afloop vroeg gridinterviewer David Coulthard of het een makkelijke race was voor Verstappen. "Nee, het was best moeilijk", zo begon de Red Bull-coureur. "We begonnen op de medium en Fernando (Alonso, red.) op de hards. We moesten lang door, maar we wilden eigenlijk niet zo lang doorgaan. Toen begon het te regenen, steeds wat meer. Toen besloten we naar binnen te gaan, want het werd glibberig en tricky."

Verstappen heeft de muur in Monaco "gekust"

En de regen zorgde ervoor dat de omstandigheden in Monaco nog verraderlijker werden dan ze al waren. Het zorgde voor een aantal hachelijke momenten bij Verstappen. "Ik heb de muren nog een paar keer gekust, het was soms lastig, maar dat is Monaco", zo sprak de Nederlander, die blij is met zijn overwinning in het Prinsdom. "Het is super mooi om hier te winnen, zeker in deze omstandigheden, dat we kalm bleven en de overwinning naar huis konden brengen."