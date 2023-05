Dit is de stand in het constructeurskampioenschap na de Grand Prix van Monaco

Lars Leeftink

Zondag 28 mei 2023 18:17

De zesde Grand Prix van het seizoen, in Monaco, leverde een paar veranderingen op in de stand bij de constructeurs. Vier teams scoorden geen punten tijdens de race in Monaco, een race die gedomineerd werd door zes teams.

Voorafgaand aan de race in Monte Carlo was het Red Bull dat domineerde. Met vier keer een P1 en P2 tijdens de eerste vijf races is het wel duidelijk dat niemand momenteel in de buurt komt van de RB19. In Monaco waren de omstandigheden echter anders, wat Aston Martin, Mercedes en Ferrari hoop gaf op hun eerste zege van het seizoen. Dit zijn tevens de teams die om P2 strijden achter de regerend wereldkampioen. Het bleek slechts bij hoop te blijven, want Red Bull domineerde weer.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix Monaco

Het waren Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari, Alpine, Ferrari en McLaren die punten scoorden. Mercedes, Ferrari, McLaren en Alpine deden dit met twee auto's, terwijl Red Bull en Aston Martin alleen dankzij Max Verstappen en Fernando Alonso punten achter hun naam hebben staan. Dit waren dan wel meteen 25 en 18 punten. Red Bull heeft nu bijna 150 punten voorsprong op de rest. Aston Martin, Mercedes en Ferrari strijden voor P2, terwijl Alpine een voorsprong heeft genomen op McLaren voor P5.

Stand Constructeurskampioenschap