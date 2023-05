Vincent Bruins

Zondag 28 mei 2023 13:47

Max Verstappen was gisteren sneller dan wie dan ook op de straten van Monte Carlo, maar op jacht naar de pole position toucheerde hij wel meerdere keren de muur. De Red Bull Racing-coureur legt uit dat in de Grand Prix vandaag te willen vermijden, maar dat het een uitdaging zal worden.

Dankzij een ongelooflijke derde sector ging Verstappen van twee tienden boven de tijd van Fernando Alonso naar een tiende onder de tijd van de Aston Martin-coureur. Met een ronde van 1:11.365 verdiende de Nederlander de eerste startpositie voor de Grand Prix van Monaco.

Sergio Pérez

Terwijl Verstappen zijn eerste pole position in het prinsdom behaalde, maakte teamgenoot Sergio Pérez een flinke crash mee in Q1. "Ik kan eigenlijk niet geloven wat ik heb gedaan. Het moment overviel me echt, dat de achterkant zo laat in de bocht ineens uitbrak," zo liet de coureur die vanaf P20 de race moet aanvangen, weten. "Dit was wel de manier waarop we probeerden er net iets meer rondetijd uit te halen, maar ik ging gewoon over de limiet heen en toen werd ik een passagier van mijn eigen auto."

Niet meer dromen over muren

"Nee, die heb ik al vaak genoeg geraakt dit weekend," reageert Verstappen op de vraag of hij gedroomd over de muren in Monaco. "Ik hoef er niet meer over te dromen. Het zal een lange race worden, het zijn een boel rondjes. De muren staan erg dichtbij. Je moet altijd op de limiet rijden en volledig geconcentreerd zijn. Dat maakt het zo moeilijk. Mensen zeggen altijd dat de race hier juist het makkelijke is, maar het is echt wel uitdagend. We weten dat het lastig is om hier in te halen, maar aan de andere kant is het ook makkelijk om een fout te maken."