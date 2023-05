Remy Ramjiawan

Zondag 28 mei 2023 12:13 - Laatste update: 14:13

Max Verstappen en Fernando Alonso maakten er in de slotfase van de kwalificatie in Monaco een spektakel van. Het duo ging allebei voor de pole tijd en uiteindelijk was het Verstappen met een minimaal verschil, die de snelste tijd wist te rijden. Lewis Hamilton had liever de Spanjaard gezien die er met de pole position vandoor ging en dat had niet zozeer met Verstappen te maken, de Brit hoopte simpelweg op een verrassing, zo stelt GPFans-reporter Jan Bolscher.

In aanloop naar de Grand Prix van Monaco werd Alonso al getipt als mogelijke polesitter dit weekend. Toch moest het allemaal maar even gebeuren, maar de hype rondom de Spanjaard werd bevestigd, want op slechts 84 duizendste liep hij de pole position mis. Hamilton en Alonso staan nu niet bekend als de grootste vrienden uit de Formule 1-paddock, maar de Brit had ook wel ingezet op de snelste tijd van Alonso. Dat gebeurde niet en dat vond Hamilton jammer, al had dat niets te maken met Verstappen.

'Iedereen hoopte op een verrassing'

"Denk dat dat vooral komt omdat hij op een verrassing hoopte. Dat zag je ook bij alle journalisten in de media pen, die gingen helemaal uit hun dak toen Alonso op P1 kwam te staan en er was echt een diepe zucht toen Max er toch weer onderdoor schoot. Dat is niet omdat ze het Max niet gunnen, maar dat was omdat iedereen op een stunt hoopte van de 41-jarige Alonso, hier in Monaco. Dat was natuurlijk fantastisch geweest en dat had Lewis ook wel graag willen zien", aldus Bolscher in de nieuwe GPFans news-video.

Bekijk hieronder het volledige item: