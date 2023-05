Alonso wil naar Le Mans met Verstappen, Marko geeft update over De Vries | GPFans Recap

Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 26 mei 2023 22:02 - Laatste update: 22:17

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stond in het teken van de aftrap van het raceweekend in Monaco. De eerste vrije training verliep moeizaam voor Max Verstappen en het team van Red Bull Racing. De Nederlander moest genoegen nemen met de zesde plek, terwijl Carlos Sainz de snelste tijd liet noteren. Verstappen wist zich tijdens de tweede vrije training echter te herpakken. Hij klokte de snelste tijd, en wist hiermee beide Ferrari's achter zich te houden. Verder sprak Christian Horner zich uit over de updates van Mercedes, reageerde Franz Tost en Helmut Marko op de geruchten rondom Nyck de Vries en vertelde Fernando Alonso over zijn ambities voor de 24 uur van Le Mans. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Verstappen klaagt steen en been tijdens VT1 in Monaco, Sainz klokt snelste tijd

Het raceweekend in Monte Carlo begon om 13:30 uur Nederlandse tijd vanaf het Circuit de Monaco. Terwijl Mercedes haar nieuwe updates aan het uittesten was, kampte Red Bull-coureur Max Verstappen met de nodige problemen aan zijn wagen. De Nederlander liet over de boordradio weten dat hij niet tevreden was met de afstelling van de RB19. Hij was echter niet de enige coureur die aan het klagen was. Er werd namelijk veelvuldig geklaagd over de drukte op de baan, een veelvoorkomend probleem in Monaco. Verder crashte Nico Hülkenberg na het uitkomen van de tunnel, met een rode vlag tot gevolg. Een crash van Alexander Albon maakte een vroegtijdig einde aan de sessie. Carlos Sainz sloot de sessie als snelste af, gevolgd door Fernando Alonso en Lewis Hamilton op P2 en P3.

Verstappen revancheert zich en pakt snelste tijd in VT2, Sainz crasht en zorgt voor rode vlag

Het team van Red Bull Racing voerde naar aanleiding van de tegenvallende eerste vrije training wat aanpassingen door aan de wagen van Max Verstappen. Met succes, want de Nederlander sloot de tweede training als snelste af. Teamgenoot Sergio Pérez bracht het er aanzienlijk minder goed vanaf. Carlos Sainz belandde twintig minuten voor het einde van de sessie in de vangrail, met een rode vlag tot gevolg. Ook Alexander Albon had minder geluk. De wagen van de Thaise Brit was dusdanig beschadigd geraakt tijdens VT1, dat hij het grootste deel van VT2 aan de kant moest doorbrengen. In de slotfase kon hij echter ook de baan op, waarna hij de negentiende tijde klokte.

Marko en Tost spreken zich uit over De Vries: 'Er is geen ultimatum, maar hij moet presteren'

Als we de geruchten mogen geloven, moet Nyck de Vries vrezen voor zijn stoeltje bij AlphaTauri. Dr. Helmut Marko liet in een reactie op deze geruchten weten dat hij niet te spreken is over de huidige vorm van Nyck de Vries, maar dat er geen sprake is van een ultimatum. De Red Bull-adviseur stelde dat de Nederlander al vanaf het begin een flinke achterstand heeft gehad op teamgenoot Yuki Tsunoda en dat er spoedig iets moet veranderen. De Oostenrijker benadrukte dat De Vries het tij nog kan doen keren, maar dat hij dan wel echt moet verbeteren. Teambaas Franz Tost bevestigde dat er geen specifieke planning is, maar dat het wel belangrijk is dat De Vries de komende twee races goed voor de dag komt.

Verstappen ziet concurrentie dichterbij komen: "Hebben nog iets meer nodig"

Het raceweekend in Monaco begon moeizaam voor Max Verstappen De Nederlander was tijdens de eerste vrije training niet blij met de set-up van de auto en liet dit ook over de boordradio weten. Hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde tijd. De tweede vrije training verliep gelukkig een stuk beter voor Verstappen, die de snelste tijd klokte. Hoewel Verstappen tevreden is met de resultaten in VT2, moet er volgens hem nog het één en ander veranderen. "Vergeleken met Ferrari komen we nog wel wat tekort wat betreft hoe de auto zich gedraagt op de kerbstones en hobbels. Dat is iets waar we aan moeten werken voor morgen, want je ziet dat ze erg dichtbij zijn. Ook de Aston Martins zijn dichtbij. We hebben nog iets meer nodig om ze voor te blijven", vertelde hij op zijn website.

Alonso zou graag 24 uur van Le Mans rijden met "goede vriend" Verstappen

Fernando Alonso mag dan ruim 16 jaar ouder zijn dan Max Verstappen, maar dat heeft de Spanjaard er niet van weerhouden een goede relatie op te bouwen met de Red Bull-coureur. De twee coureurs zijn inmiddels redelijk close geworden en staan, als we Alonso mogen geloven, in nauw contact met elkaar. De Aston Martin-coureur heeft in Monaco zelfs laten weten dat hij graag een keer mee zou willen doen aan de 24 uur van Le Mans met Verstappen. "In de toekomst, als de kans zich voordoet om met Max Le Mans te doen, zeker", zo vertelde de man uit Oviedo, onder andere tegenover RacingNews365. "Ik zou het geweldig vinden om nogmaals mee te doen aan Le Mans, zeker als het met Max is."

Horner over updatepakket Mercedes: "Visuele aanpassingen hebben soms de minste impact"

Christian Horner lijkt niet onder de indruk te zijn van het grote updatepakket dat Mercedes heeft meegebracht naar Monaco. Volgens de Red Bull Racing-teambaas hebben visuele updates soms juist de minste impact. "Om eerlijk te zijn heb ik er nog niet heel nauwkeurig naar gekeken. Visueel gezien zien ze er anders uit, maar soms hebben visuele updates de minste impact op de performance. Het gaat vaak om wat er onder zit of de fijnere details. Ze hebben duidelijk een deel van hun budgetplafond aan deze update uitgegeven. Het is aan het team om dat te maximaliseren", vertelde de Brit op de vrijdag in Monaco tegenover onder andere GPFans.