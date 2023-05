Verstappen klaagt steen en been tijdens VT1 in Monaco, Sainz klokt snelste tijd

Remy Ramjiawan

Vrijdag 26 mei 2023 14:34 - Laatste update: 16:26

Carlos Sainz heeft de eerste vrije training in Monaco als snelste man afgesloten, in een sessie die uiteindelijk vroegtijdig werd afgevlagd door de klapper van Alexander Albon in de eerste bocht. Fernando Alonso wist de tweede tijd op de klokken te zetten en Lewis Hamilton sloot de sessie als derde af. Max Verstappen was niet tevreden over de afstelling van zijn RB19 en wist niet verder te komen dan plek zes.

Na de afgelaste race in Imola, is de race in Monaco de eerstvolgende op het programma en daardoor hebben de coureurs een pauze van drie weken gehad, sinds Miami. Hoewel er van tevoren toch wat regendruppels waren voorspeld voor de vrijdag in Monte Carlo, begon de eerste vrije training onder aangename omstandigheden. Het was namelijk zo'n 23 graden in het Prinsdom van Monaco en het zonnetje was veelvuldig te zien.

Openingsfase: File en verkeer

Sergio Pérez opende de dans tijdens de eerste vrije training. Ook de beide Mercedessen kwamen bij het groene lichtsignaal direct de baan op. Het team uit Brackley heeft dit weekend dan eindelijk de langverwachte updates meegenomen en het wordt interessant om te zien hoe dat gaat uitpakken. Verstappen klaagde in de openingsfase van de training over de hogesnelheidsbochten, want daar was nog wel wat tijd te winnen. Het was uiteindelijk Carlos Sainz die na tien minuten bovenaan de tijdenlijsten stond. De Scuderia heeft op dit weekend gemikt om een overwinning te pakken, al heeft Charles Leclercs geen vlekkeloze geschiedenis op zijn thuiscircuit.

De typische Monaco-problemen speelde ook tijdens de eerste vrije training op. Zo was er wat geklaag over het vele verkeer op de baan en vooral in de voorlaatste bocht (Rascasse) ontstond er soms een ophoping. Uiteindelijk stonden de beide Ferrari's na zo'n twintig minuten bovenaan, maar hun tijd werd wel op de gele band neergezet, daar waar de rest van het veld op het hardste compound rondreed. Verstappen was nog lang niet tevreden met de afstelling van zijn RB19 en koos ervoor om na twintig minuten zijn pitbox op te zoeken. Zelf gaf hij daarover aan dat hij bang was dat de auto zou gaan uitbreken, met de huidige afstelling. De muren staan dichtbij in Monaco en daar kwam Lance Stroll ook achter, want hij toucheerde de muur en melde dat aan zijn team. Uiteindelijk had dat geen gevolgen voor de rest van de training van de Canadees. Valtteri Bottas kende nog een hachelijk momentje, want ook hij moest even uitwijken voor Sergio Pérez die zich klaarmaakte voor zijn snelle ronde.

Problemen bij Sargeant

Voor Logan Sargeant werd na een half uurtje in de training de witte vlag gezwaaid. De Amerikaan had problemen met zijn Williams en gaf aan dat het voelde alsof de banden niet goed op de auto zaten. Lewis Hamilton verbeterde op gele band de tijd van Sainz en sprong met een 1:14.035 naar de eerste tijd. Ondertussen was ook Verstappen weer op de baan, met een gewijzigde setup. Dat bracht de Nederlander op dat moment niet verder dan de vierde tijd, op zo'n vier tienden van de Brit. De tweevoudig kampioen werd gevraagd of de aanpassing een verbetering was en dat kon Verstappen beamen, al waren de trillingen nog wel aanwezig. Toch kon de Nederlander op dat moment zijn tijd verbeteren en hij klom naar de derde tijd. Het incident van Sargeant kreeg uiteindelijk nog een staartje, want de wedstrijdleiding zag een unsafe release en gaat dat nog onderzoeken.

Rode vlag veroorzaakt door momentje Hülkenberg

De eerste gele vlag van de sessie werd gezwaaid voor Nico Hülkenberg. De Duitser stuurde na het uitkomen van de tunnel te vroeg in en reed daardoor tegen de vangrails aan. De ervaren rot wist zijn Haas weer veilig en wel naar de pitbox te rijden, maar de wedstrijdleiding laste een rode vlag in, want er lag toch wel puin op de baan na dat onderonsje met de vangrails. Met nog twintig minuten te gaan werd de baan uiteindelijk weer vrijgegeven.

🚩 RED FLAG 🚩



Hulkenberg has had a moment down at the Nouvelle Chicane



Contact with the barriers has pushed one of his tyres off the wheel rim #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/bUjwQkdL22 — Formula 1 (@F1) May 26, 2023

Slotfase

Met nog tien minuten te gaan waren er nog een paar kleine incidentjes. Zo schoof Kevin Magnussen even door in de eerste bocht, maar kon hij zijn weg weer vervolgen. Ook Verstappen en Hamilton lagen eventjes met elkaar in de clinch, want de Brit hield de Red Bull-coureur even op, maar ook dat had verder geen gevolgen. Verstappen, op dat moment nog op P5, was flink aan het stampen, maar moest zijn snelle ronde afbreken want hij kwam niet helemaal uit.

Albon was met nog drie minuten te gaan degene die voor een vroegtijdig einde van de sessie zorgde. De Williams-coureur knalde de muur bij bocht één in en daardoor werd de rode vlag gezwaaid en werd de sessie niet meer hervat. Sainz bleef daardoor bovenaan staan, Alonso daarachter en Hamilton op P3.