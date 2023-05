Jeen Grievink

Vrijdag 26 mei 2023 12:09 - Laatste update: 12:25

Fernando Alonso mag dan ruim 16 jaar ouder zijn dan Max Verstappen, maar dat heeft de Spanjaard er niet van weerhouden een nieuwe, intense relatie op te bouwen met de Red Bull-coureur. Alonso zegt dat hij en Verstappen "goede vrienden" zijn, "altijd in contact" staan en dat hij graag samen de 24 uur van Le Mans zou willen rijden.

Verstappen en Alonso hebben de laatste jaren hun contact steeds verder geïntensifieerd en daar is inmiddels een goede vriendschap uit ontstaan. De twee hebben ondanks hun leeftijdsverschil behoorlijk wat gemeen. Ze zijn beiden uiterst capabele racers, weten hoe het het is om in een goede én slechte auto te rijden, hebben allebei twee wereldtitels achter hun naam en kennen daarnaast ook nog wat karakteristieke gelijkenissen. Zowel Verstappen als Alonso zijn niet op hun mondje gevallen en durven te zeggen waar het op staat. Ook zijn ze allebei down to earth en hechten ze weinig waarde aan de glitter en glamour rondom de Formule 1.

Verstappen en Alonso "erg goede vrienden"

"Ik mag zijn houding wel", zo zei Verstappen begin 2022 al eens over Alonso. Ook toen was er al sprake van een vriendschap, als we de woorden van de Limburger moesten geloven. "Op het moment zijn Fernando en ik erg goede vrienden." Daar is blijkbaar niets aan veranderd, want Alonso bevestigt nu dat hij en Verstappen een zeer nauwe band met elkaar onderhouden. "We zijn goede vrienden en staan altijd in contact", zo bevestigt de Aston Martin-coureur in gesprek met o.a. Racingnews365.

Alonso wil 24 uur van Le Mans rijden met Verstappen

Alonso zou dan ook graag nog eens de 24 uur van Le Mans willen rijden met Verstappen aan zijn zijde. "In de toekomst, als de kans zich voordoet om met Max Le Mans te doen, zeker", zo erkent de man uit Oviedo. "Ik zou het geweldig vinden om nogmaals mee te doen aan Le Mans, zeker als het met Max is."