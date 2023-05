Verstappen revancheert zich en pakt snelste tijd in VT2, Sainz crasht en zorgt voor rode vlag

Remy Ramjiawan

Vrijdag 26 mei 2023 18:04 - Laatste update: 18:15

Max Verstappen heeft de problemen van de eerste training achter zich gelaten door als snelste de tweede oefensessie af te sluiten. Charles Leclerc bewees dat Ferrari in Monaco een sterk pakket in handen heeft door als tweede te eindigen en Carlos Sainz kwam weliswaar in de vangrails terecht, maar zijn tijd was goed genoeg voor de derde plek.

De tweede training in Monaco werd net als de eerste sessie verreden onder aangename omstandigheden. Het was zo'n 26 graden Celsius en het zonnetje was volop aanwezig. Verstappen had tijdens de eerste oefensessie nog niet het goede gevoel met zijn RB19 en Christian Horner onthulde al dat het team iets aan het uitproberen was en dat dit niet zo goed uitpakte. Alexander Albon sloot de eerste training af met een klapper in de muur en gezien de schade, was het even de vraag of hij in actie kon komen tijdens de tweede training.

Problemen Verstappen voorbij

Aan de start van de tweede training stond er een hele rits aan auto's klaar voor het stoplicht en de missie was om zoveel mogelijk meters te maken. Niet alleen Albon moest afwachten in de garage, ook Lando Norris moest aan het begin toekijken vanuit de pitbox. Aan de MCL60 van de Brit werd nog hard gewerkt en de auto stond dan nog op de krik. Vrijwel iedereen was met de mediumbanden aan het rondrijden, behalve het duo van Ferrari. Max Verstappen was de snelste man na tien minuten met een 1:13.857 en daarmee leken de problemen uit de eerste training verholpen te zijn. Lewis Hamilton was op dat moment slechts één tiende langzamer en Fernando Alonso nestelde zichzelf op de derde plek. Carlos Sainz moest uiteindelijk nog hard in de ankers, waardoor hij teamgenoot Charles Leclerc kon ontwijken, die in zijn outlap zat.

Pérez komt er niet aan

Norris werd na een kwartiertje wachten, alsnog de baan opgestuurd in de speciale kleurstelling van de MCL60 dit weekend. In zijn eerste rondje kwam hij niet verder dan P19, terwijl teamgenoot Oscar Piastri op dat moment op de 15e plek stond. Nyck de Vries zat er goed bij, in de openingsfase van de training. De Nederlander was slechts twee tienden langzamer dan teamgenoot Yuki Tsunoda. Carlos Sainz wist zijn Ferrari even later op de tweede plek te zetten en kwam zo'n twee tienden tekort op Verstappen, maar reed ook op een compound harder. Het duurde even voordat 'King of the Streets' Pérez zich kon laten gelden, maar uiteindelijk wist hij naar de tweede plek te klimmen met zo'n twintig minuten die waren verstreken. Toch had hij even later weer een momentje en zat hij Sainz dwars toen hij de Nouvelle Chicane afsneed. Verstappen was ondertussen ook met paarse tijden bezig en verscherpte zijn snelste tijd naar een 1:13.312 en daarmee was hij drie tienden sneller dan zijn teamgenoot.

Kwalificatiesimulatie

Alonso was uiteindelijk de eerste coureur die op de zachte banden naar buiten reed en logischerwijs daarmee direct de snelste man was met een 1:12.786. Ook teamgenoot Lance Stroll stond op rood, maar hij kwam niet verder dan P3. De Vries liet uiteindelijk ook de rode banden onder zijn AlphaTauri schroeven en imponeerde, want hij was slechts twee honderdsten langzamer dan Tsunoda.

Ondertussen waren ook beide Mercedessen op de zachtste band aan het rijden en Russell en Hamilton stonden in slagvolgorde op P3 en P4. Verstappen en Pérez stonden nog in de pitbox en keken het schouwspel aan, terwijl Sainz de koppositie wist over te nemen met een 1:12.569. Leclerc kwam een drie tienden tekort op zijn teamgenoot en sprong naar de derde tijd. Verstappen was ondertussen ook de baan opgereden en zette direct een paarse eerste sectortijd neer, maar kon dat rondje de paarse lijn niet volhouden, want met een 1:12.737 sprong hij naar de derde tijd. Ook Pérez kwam op zijn verse rode bandjes niet verder dan de vijfde plek.

Slotfase

Met nog twintig minuten op de klok begon de slotfase van de tweede training in Monaco. Verstappen was snel bezig en wist met drie groene sectoren een 1:12.462 neer te zetten en verwees Sainz daarmee naar de tweede plek. Alonso had eerder in de training al last van het verkeer en ook tijdens een volgende run moest hij slalommen rondom zijn collega's en gaf over de boordradio aan dat hij 'sprakeloos' was door al het verkeer. Sainz zorgde met nog zeventien minuten op de klok voor de eerste rode vlag situatie van de sessie. De Spanjaard raakte de vangrails bij het uitkomen van het 'zwembad' en kwam zijwaarts de muur in. Tot dat punt was Sainz bezig met een sterk optreden.

Hervatting na rode vlag

Na de neutralisatie was het Albon die alsnog de baan op kwam gereden, na zijn crash in de eerste training. Tijdens het zetten van zijn snelste tijd, kwam hij toch weer heel dicht bij de muur, precies op de plek waar hij er in de vorige sessie afvloog. Uiteindelijk zette hij een 1:14.515 neer en daarmee was hij de langzaamste, maar belangrijker nog, de bolide was weer volledig bruikbaar. Hamilton zette in de slotfase nog even aan, maar kwam te hard de tunnel uit en sneed de chicane af en er zat geen tijdsverbetering meer in. Daardoor bleef Verstappen op P1 staan met een 1:12.462, Leclerc komt slechts 65 duizendsten tekort en Sainz wist de sessie als derde af te sluiten.