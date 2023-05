Jan Bolscher

Christian Horner lijkt niet ontzettend onder de indruk te zijn van het grote updatepakket dat Mercedes heeft meegebracht naar Monaco. Volgens de Red Bull Racing-teambaas hebben visuele updates soms juist de minste impact.

Het team van Mercedes heeft een groot updatepakket geïntroduceerd voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco, nadat het raceweekend in Imola eerder deze maand werd afgelast. De Duitse fabrieksformatie heeft onder andere een nieuwe voorwielophanging en een nieuwe vloer op de W14 gezet, maar de meest uit het oog springende verandering zijn de zijkanten van de zwarte bolide. Mercedes heeft officieel afscheid genomen van het geflopte zero sidepods-concept.

Updatepakket Mercedes

Dit geeft de auto van Lewis Hamilton en George Russell een op het oog compleet nieuwe uitstraling, maar volgens Horner betekent dat niet per se dat het effectief zal zijn: "Om eerlijk te zijn heb ik er nog niet heel nauwkeurig naar gekeken", vertelt de Brit op de vrijdag in Monaco tegenover onder andere GPFans. "Visueel gezien zien ze er anders uit, maar soms hebben visuele updates de minste impact op de performance. Het gaat vaak om wat er onder zit of de fijnere details. Ze hebben duidelijk een deel van hun budgetplafond aan deze update uitgegeven. Het is aan het team om dat te maximaliseren."

Weinig informatie Monaco

Of het updatepakket van Mercedes zijn vruchten afwerpt zal op basis van het raceweekend in Monaco moeilijk te zeggen zijn. Het stratencircuit in het Prinsdom is een zogenaamd high downforce circuit en kent geen echte hogesnelheidsbochten. In Barcelona zal er daarom een beter beeld ontstaan van waar de Zilverpijlen nu precies staan, zo erkende ook Russell zelf op vrijdag.