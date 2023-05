Jan Bolscher & Remy Ramjiawan

Regerend wereldkampioen Max Verstappen verwacht dat het veld in Monaco een stuk dichter op elkaar gaat zitten, maar sluit een overwinning zeker niet uit. Daarnaast gaat de Nederlander in op het nieuws dat Honda zich vanaf 2026 aansluit bij Aston Martin en dat vindt Verstappen ergens wel jammer.

Verstappen vangt het weekend in Monaco aan als kampioenschapsleider en kijkt aan tegen een voorsprong van veertien punten op teamgenoot Sergio Pérez. De concurrentie zal dit weekend iets dichter op de tijden zitten van Red Bull en dat heeft te maken met het gebrek aan rechte stukken in Monaco, daar haalt de RB19 namelijk veel voordeel uit. Toch zijn er nog genoeg kansen om de overwinning mee naar huis te nemen en tegenover de verzamelde pers, waaronder GPFans, gaat de Nederlander in op zijn kansen.

Kansen in Monaco

Hoewel er dit weekend vooral naar de concurrenten van Red Bull wordt gekeken, sluit Verstappen een overwinning in Monte Carlo zeker niet uit. "Het zal dit weekend wellicht iets moeilijker zijn en we zullen iets dichter bij elkaar staan. We hebben nog steeds een goede auto, maar we moeten het maximale eruit halen", zo luidt de doelstelling. De RB19 is in de race vaak beter dan tijdens de kwalificatie en precies die sessie is enorm belangrijk in Monaco. "De prestaties over één ronde, dat is normaal gesproken niet onze sterkste punt, maar desalniettemin hebben we dit jaar al een aantal pole positions gepakt. Alles is mogelijk, maar hier in Monaco ligt een verrassing om de hoek."

Toch kijkt hij ook met een schuin oog naar de concurrentie. "We houden ze (Ferrari en Aston Martin red.) in de gaten, maar ook Mercedes. Aan het einde van de dag is het natuurlijk maar één race, dus we moeten gewoon goede punten gaan scoren", legt Verstappen uit.

Aston Martin Honda

Ook Verstappen heeft het nieuws meegekregen dat zijn huidige motorleverancier vanaf 2026 Aston Martin gaat voorzien van power units. "Voor ons is het allemaal wat ongelukkig gelopen en hoe het nu allemaal heeft uitgepakt. Een paar jaar geleden zeiden ze dat ze gingen stoppen, dus Red Bull zet een hele motorafdeling op en opeens zeggen ze dan weer dat ze toch doorgaan. Als je dan al in het proces zit om een motorafdeling op te bouwen, dan kun je eigenlijk niet meer samenwerken", zo ziet Verstappen. De Nederlander is zelf juist erg blij met Honda, maar kijkt ook uit naar de toekomstige samenwerking met Ford. "Het is echt jammer, want we hebben altijd een goede relatie met ze gehad. Om ze dan naar Aston Martin te zien gaan, dat is een beetje jammer. Tegelijkertijd zijn we ook erg enthousiast over de komende samenwerking met Ford. Het is wat het is. Aston Martin weet in ieder geval dat ze een goede motor krijgen", aldus Verstappen.