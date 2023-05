Dit is waarom Aston Martin besloot Mercedes aan de kant te zetten

Jordy Stuivenberg

Woensdag 24 mei 2023 10:00

Aston Martin heeft een dapper besluit genomen door Mercedes in te ruilen voor Honda. Het Britse team werkt al enige tijd samen met de Duitse fabrikant en boekte dit jaar al verschillende successen. Aston Martin heeft echter niet het gevoel dat het wereldkampioen kan worden zo lang Mercedes motorleverancier is.

Aston Martin en Honda maakten vanochtend bekend vanaf 2026 met elkaar te gaan samenwerken. CEO Martin Whitmarsh speelde daarin een belangrijke rol, nadat hij eerder al met Honda werkte bij McLaren. Destijds zat McLaren in een soortgelijke positie als Aston Martin nu: Mercedes zal zijn fabrieksteam altijd voorrang geven op de klantenteams, dus zoek je een partner die exclusief voor jou werkt. Het is voor Whitmarsh wel te hopen dat de nieuwe samenwerking beter verloopt.

“Mercedes is en blijft een fantastische partner”, begint Whitmarsh zijn uitleg. “Zij willen winnen, maar wij zijn hier ook om te winnen. Dat is waar onze missies soms uiteenlopen. Daarom hebben we deze beslissing genomen. Wil je de nummer 1 worden, dan moet je Mercedes ook verslaan. Het is heel erg lastig dat te doen als je het op moet nemen tegen zo’n grote organisatie, terwijl je ook afhankelijk van ze bent voor onderdelen.”

De eerste stappen richting Honda werden pas begin dit jaar gezet, vertelt Whitmarsh. Dat had alles te maken met de sterke prestaties in het voorjaar en de vier podiumplaatsen van Fernando Alonso. “We hebben goede resultaten weten te behalen met een bescheiden budget, maar de situatie is nu anders. We willen winnen en de reglementen voor 2026 vereisen niet alleen dat alle onderdelen perfect op elkaar aansluiten, dat moet ook gelden voor de hele organisatie. Daarom zijn we zo blij met Honda als partner.”