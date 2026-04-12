Max Verstappen, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Silverstone, 2016, generic

Wolff wilde Hamilton en Rosberg ontslaan na crash in Barcelona, waardoor Verstappen won

Max Verstappen, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Silverstone, 2016, generic — Foto: © IMAGO
Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Toto Wolff onthult dat hij Nico Rosberg en Lewis Hamilton in 2016 al had willen ontslaan, nadat het duo in Barcelona met elkaar crashte en Max Verstappen zijn eerste race voor Red Bull Racing wist te winnen. Pas toen de Oostenrijker de handtekening van CEO Dieter Zetsche nodig had, kalmeerde hij en trok hij het ontslag in, zo vertelt hij in The New York Times.

In 2016 hadden Rosberg en Hamilton het met elkaar aan de stok en vochten zij om de wereldtitel, die uiteindelijk naar Rosberg ging. Voor Verstappen was het in Barcelona eveneens een bijzonder weekend. Zo maakte hij eerder die week de overstap van zusterteam Toro Rosso naar Red Bull, terwijl Daniil Kvyat juist de omgekeerde weg bewandelde. Alles viel dat weekend op zijn plek, want enkele uren na de start van de race had Nederland voor het eerst een Formule 1 Grand Prix-winnaar in Verstappen.

Wolff had ontslag bijna rond

Wolff legt uit dat hij woedend was op zijn rijdersduo: "Ik heb Lewis Hamilton en Nico Rosberg ontslagen na hun crash in Spanje 2016. Ik belde mijn CEO, Dieter Zetsche, en zei: ‘Luister, je moet iets ondertekenen.’ Hij belde me terug en vroeg: ‘Ga je echt beide coureurs ontslaan?’ En ik zei: ‘Ja, want anders begrijpen ze niet hoe belangrijk de belangen van het team en het merk zijn, boven die van henzelf.’"

Nadat de woede wat was gezakt, kwam Wolff daar deels op terug, maar hij maakte wel een duidelijk statement: "Wat begon als gezonde competitie, veranderde in rivaliteit en vervolgens in vijandigheid. Dat is iets wat ik binnen de organisatie niet toesta. Op basis daarvan hebben we hen een e-mail gestuurd met de boodschap: ‘Voorlopig maken jullie geen deel uit van het team.’ Ik zei tegen hen: ‘Mijn probleem is dat ik niet weet wie er schuldig was.’ Daarom zei ik: als het nog eens gebeurt, moet één van jullie vertrekken. En misschien maak ik dan de verkeerde keuzem misschien ontsla ik de verkeerde.’"

Personeel in de fabriek

De teambaas wees daarbij ook naar het personeel in de fabriek, dat de dupe werd van het haantjesgedrag van het duo op de baan: "Wat denken de mensen die hun hypotheek moeten betalen en in de fabrieken van Mercedes werken? Dat jullie crashen omdat jullie elkaar niet mogen? Dat heeft direct invloed op het leven van 2.500 mensen. Wie denken jullie wel dat jullie zijn? Dat is een belangrijke vraag die je met je coureurs moet bespreken."

