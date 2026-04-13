Todt wijst naar controversiële acties Schumacher: "Dat kostte hem twee keer de wereldtitel"
Voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt onthult dat Michael Schumacher mogelijk één of twee wereldtitels extra had kunnen winnen, als hij was gestopt met het maken van opzettelijke fouten. ‘Schumi’ maakte die juist in een poging om titels veilig te stellen, maar dat pakte totaal anders uit, zo vertelt Todt in de High Performance-podcast.
Schumacher is momenteel samen met Lewis Hamilton de enige coureur met zeven wereldtitels op zijn naam. Max Verstappen staat op vier en hoewel hij heeft aangegeven dat records hem niet veel doen, is hij anno 2026 wel de eerste kampioen die in de buurt kan komen van dat duo. Toch hadden het er volgens Todt nog meer kunnen zijn voor de Duitse legende in dienst van Ferrari.
Opzettelijke acties Schumacher
De Fransman blikt terug op zijn loopbaan bij Ferrari en stelt dat de controversiële incidenten Schumacher altijd zijn blijven achtervolgen. Ook in Groot-Brittannië staat ‘Schumi’ niet overal in een positief daglicht, mede door het incident in 1994 met Damon Hill, waarbij de Duitser hem van de baan tikte en zo de titel veiligstelde. Todt legt echter uit dat Schumacher achter het stuur af en toe zijn zelfbeheersing verloor en verwijst daarbij naar het moment tussen Jacques Villeneuve en Schumacher in 1997 in Jerez: "Hij reed opzettelijk tegen hem aan, maar hij deed het op een slechte manier. Michael was een geweldige gast, maar elke keer dat hij de controle verloor, betaalde hij daar een hoge prijs voor." Volgens Todt heeft dat Schumacher uiteindelijk vooral zelf geschaad: "Het kostte hem toen de wereldtitel."
Verlies titel aan Alonso
Daarnaast stelt de voormalig Ferrari-teambaas dat Schumacher ook in 2006 een titel uit handen gaf: "Net zoals tijdens het incident in Monaco in 2006, in de kwalificatie tegen Fernando Alonso, toen hij opzettelijk spinde. Hij moest achteraan starten en ook dat heeft hem de wereldtitel gekost. Hij maakte twee fouten en dat kostte hem twee keer de wereldtitel."
Emoties in F1
Tot slot benadrukt Todt dat Schumacher ook maar een mens is en niet altijd zijn emoties de baas kon zijn:"Het was pure emotie. Daarom moet je voorzichtig zijn met het beoordelen van iemands acties. Het is makkelijk om achteraf te zeggen dat hij iets anders had moeten doen, maar op zo’n moment reageert het menselijk brein anders."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Stoelendans door overstap Lambiase naar McLaren: Stella vertrekt naar dít team'
- 9 april 2026 12:01
- 6
Positieve signalen bij Red Bull, 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en grijpt in | GPFans Recap
- 11 april 2026 21:44
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Coronel: 'Als Verstappen vertrekt, gaat de Formule 1 nog veel meer verliezen dan ze al doen'
'Verstappen kan mee naar McLaren', Jos over toekomstplannen Max | GPFans Recap
Russell krijgt angstaanjagend advies van Brundle: "Hij moet zich ernstig zorgen maken"
Marko: 'Lambiase en Verstappen waren als oud echtpaar, groot verlies voor Red Bull'
Net binnen
Tombazis onthult plan om klachten aan te pakken: 'Aanpassingen mogelijk in twee fases'
- 6 minuten geleden
- 48 minuten geleden
Het tijdschema voor de Grand Prix van Miami
- 1 uur geleden
Stroll verzamelt twaalf straffen in GT3-race, Red Bull hint op groot updatepakket | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
32 dagen géén Formule 1: zo zit de 'lentestop' van april precies in elkaar
- Gisteren 20:46
- 4
Doornbos ziet dat F1 race in Djedda alsnog wil laten plaatsvinden: "Dit is hun pareltje"
- Gisteren 19:44
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken na de Grand Prix van Japan
- 4 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'
- 26 maart
Norris zeer sarcastisch over 2026-wagens: "Beste racen dat ik ooit heb gezien!"
- 29 maart