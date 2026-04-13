Voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt onthult dat Michael Schumacher mogelijk één of twee wereldtitels extra had kunnen winnen, als hij was gestopt met het maken van opzettelijke fouten. ‘Schumi’ maakte die juist in een poging om titels veilig te stellen, maar dat pakte totaal anders uit, zo vertelt Todt in de High Performance-podcast.

Schumacher is momenteel samen met Lewis Hamilton de enige coureur met zeven wereldtitels op zijn naam. Max Verstappen staat op vier en hoewel hij heeft aangegeven dat records hem niet veel doen, is hij anno 2026 wel de eerste kampioen die in de buurt kan komen van dat duo. Toch hadden het er volgens Todt nog meer kunnen zijn voor de Duitse legende in dienst van Ferrari.

Opzettelijke acties Schumacher

De Fransman blikt terug op zijn loopbaan bij Ferrari en stelt dat de controversiële incidenten Schumacher altijd zijn blijven achtervolgen. Ook in Groot-Brittannië staat ‘Schumi’ niet overal in een positief daglicht, mede door het incident in 1994 met Damon Hill, waarbij de Duitser hem van de baan tikte en zo de titel veiligstelde. Todt legt echter uit dat Schumacher achter het stuur af en toe zijn zelfbeheersing verloor en verwijst daarbij naar het moment tussen Jacques Villeneuve en Schumacher in 1997 in Jerez: "Hij reed opzettelijk tegen hem aan, maar hij deed het op een slechte manier. Michael was een geweldige gast, maar elke keer dat hij de controle verloor, betaalde hij daar een hoge prijs voor." Volgens Todt heeft dat Schumacher uiteindelijk vooral zelf geschaad: "Het kostte hem toen de wereldtitel."

Verlies titel aan Alonso

Daarnaast stelt de voormalig Ferrari-teambaas dat Schumacher ook in 2006 een titel uit handen gaf: "Net zoals tijdens het incident in Monaco in 2006, in de kwalificatie tegen Fernando Alonso, toen hij opzettelijk spinde. Hij moest achteraan starten en ook dat heeft hem de wereldtitel gekost. Hij maakte twee fouten en dat kostte hem twee keer de wereldtitel."

Emoties in F1

Tot slot benadrukt Todt dat Schumacher ook maar een mens is en niet altijd zijn emoties de baas kon zijn:"Het was pure emotie. Daarom moet je voorzichtig zijn met het beoordelen van iemands acties. Het is makkelijk om achteraf te zeggen dat hij iets anders had moeten doen, maar op zo’n moment reageert het menselijk brein anders."

