Volgens enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button is de situatie bij Red Bull momenteel helemaal niet zo slecht als het de afgelopen weken heeft doen lijken. De Engelsman ziet ook dat de RB22 simpelweg tekortkomt ten opzichte van de top van het veld en legt bij Sky Sports F1 een heel simpele oplossing uit: "Een snellere auto bouwen? Dat is het eigenlijk."

Red Bull kwam de winterstop uit met de kennis dat de debuterende power unit helemaal niet zo slecht is als gedacht. De Red Bull Ford-krachtbron lijkt bij de top van het veld te horen. Een ander verhaal geldt voor het chassis, dat niet alleen te zwaar zou zijn, maar ook totaal onvoorspelbaar blijkt te zijn. Daardoor kunnen Max Verstappen en Isack Hadjar momenteel niet pushen en wacht het duo op de nodige verbeteringen.

Button wijst naar RB22

Button stelt dat er maar één oplossing is voor Red Bull Racing om het tij te keren: "Een snellere auto bouwen? Dat is het eigenlijk." De Engelsman stelt dat het reglement nog relatief nieuw is en dat de teams nog bezig zijn om de boel te optimaliseren: "Ze zijn allemaal nog bezig de reglementen te leren kennen en de auto's te perfectioneren... We gaan dit jaar veel upgrades zien, meer dan normaal, maar ook binnen het team is er altijd ruimte voor verbetering... Het gaat erom te begrijpen wat je hebt, welke middelen je tot je beschikking hebt en die optimaal te benutten."

Collega Karun Chandhok valt Button bij en stelt dat er wat betreft het chassis nog flink wat te winnen valt: "Ik denk niet dat de auto goed in balans is. En Shanghai heeft dat duidelijk gemaakt; ze hadden gewoon moeite met de aerodynamische prestaties..."

Groot updatepakket verwacht in Miami

F1-Insider wist deze week te melden dat Red Bull bezig is met updates. Daarvan komt het eerste grote pakket tijdens de eerstvolgende race, namelijk die in Miami. Daarbij is de gedachte dat dit hét pakket moet worden waarmee Verstappen en Hadjar terugkeren naar de top. “De nieuwe onderdelen die Red Bull in Suzuka weer op het juiste spoor moesten brengen, hebben de RB22 langzamer gemaakt in plaats van sneller. De race in Miami geldt daarom nu al als een alles-of-niets-moment voor Pierre Waché. Mocht het daar geplande uitgebreide updatepakket opnieuw een flop worden, dan lijken de Red Bull-dagen van de Fransman steeds meer geteld”, aldus F1-Insider.

