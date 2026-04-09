Binnen het team van Red Bull Racing begint de druk op technisch directeur Pierre Waché toe te nemen, zo onthult F1-insider. De Fransman wordt verantwoordelijk gehouden voor het gekwakkel met de RB22, die niet alleen te zwaar is, maar volgens Max Verstappen in Suzuka ook ‘praktisch onbestuurbaar’ is.

Hoewel de Red Bull-Ford-motor in eerste instantie het grote zorgenkindje van 2026 leek te worden, presteert de power unit nog aanzienlijk. Volgens diverse media zou het zelfs de tweede power unit van het veld zijn. De problemen van Red Bull zitten vooral in het chassis en op aerodynamisch vlak. De achterstand is de afgelopen weken soms meer dan één seconde gebleken op de snelste wagens, waarvan acht tienden door het medium aan het aerodynamische pakket van Waché worden toegewezen.

‘Fat Bull’

Het gewicht van de wagen is een doorn in het oog van het Oostenrijkse team en zou ervoor zorgen dat er alleen al door dit overgewicht vier tienden worden verloren. De wagen wordt binnenskamers zelfs ‘Fat Bull’ genoemd. Daarbij spelen de balansproblemen ook bijna ieder weekend op, waardoor het team vaak niet eens de limiet van de auto kan opzoeken, zoals bijvoorbeeld in China een probleem was.

Plotseling vertrek Skinner

In december, zo stelt F1-insider, had Waché binnen het team aangegeven dat de RB22 maar liefst een volle seconde sneller zou zijn dan de bolide van het zusterteam, die anno 2026 vaak in de buurt zit of zelfs sneller is dan de RB22. De inmiddels vertrokken hoofdontwerper Craig Skinner zou dan ook diverse malen overhoop hebben gelegen met Waché, en dit zou de oorzaak zijn geweest van het plotselinge vertrek voorafgaand aan het seizoen.

Alle pijlen gericht op updatepakket in Miami

Red Bull wil het tij keren met een updatepakket in Miami. Daarbij is de gedachte dat dit hét pakket moet worden waarmee Verstappen en Isack Hadjar terugkeren naar de top. “De nieuwe onderdelen die de Red Bull in Suzuka weer op het juiste spoor moesten brengen, hebben de RB22 langzamer gemaakt in plaats van sneller. De race in Miami geldt daarom nu al als een alles-of-niets-moment voor Waché. Mocht het daar geplande uitgebreide updatepakket opnieuw een flop worden, dan lijken de Red Bull-dagen van de Fransman steeds meer geteld”, aldus het medium.

