De afgelopen drie races is bij Red Bull Racing duidelijk geworden dat er nog flink wat problemen zijn voordat het team kan gaan denken aan overwinningen en kampioenschappen. Het gewicht is nog altijd een probleem voor het team van Max Verstappen, maar er zijn ook oplossingen bij de concurrentie die Red Bull Racing zelf wil gaan implementeren, zo meldt Motorsport.com.

Waar velen dachten dat Red Bull anno 2026 juist te kampen zou hebben met problemen rondom de debuterende krachtbron van het Oostenrijkse team, blijkt vooral de wagen nog niet optimaal. Het chassis is momenteel te zwaar en daarvoor zouden in Silverstone updates moeten komen. Ook op aerodynamisch vlak schiet de renstal uit Milton Keynes nog tekort.

Achterstand Red Bull Racing

Laurent Mekies onthulde onlangs dat de keuze om in 2025 Verstappen nog een kans te geven op de titel en op die manier ontwikkelingstijd voor de RB22 op te offeren, één van de factoren was waarom de 2026-wagen momenteel wat achterloopt. Daarnaast kampt de wagen simpelweg met overgewicht, dat te wijten zou zijn aan de gewichtsverdeling en hoe deze in het reglement is vastgelegd. Daarbij zou de plaatsing van de motor niet optimaal zijn geweest, waardoor het lastig was om de juiste balans te bereiken. Ook het nieuwe updatepakket waarmee Verstappen in Suzuka reed, was niet voldoende om de problemen te verhelpen.

Wielbasis aanpassen

Het Oostenrijkse team heeft daarom andere plannen. Zo wil het team de wielbasis van de RB22 inkorten, waarbij wordt overwogen om in te grijpen in de structuur van de versnellingsbak. Daarbij is gekeken naar hoe Ferrari dit heeft toegepast. Net als de Scuderia wil Red Bull het differentieel verder naar achteren plaatsen, om zo het concept van Ferrari te implementeren op de RB22.

