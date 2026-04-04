Hoewel een terugkeer van Christian Horner bij Red Bull Racing niet direct aan de orde lijkt, stelt FormulaTecnica dat de terugkeer van de Engelsman bij het Oostenrijkse team misschien helemaal niet zo gek zou zijn. De renstal is nog duidelijk zoekende naar prestaties en inmiddels zijn de tegenstanders van Horner grotendeels niet meer werkzaam bij Red Bull Racing.

Horner werd in 2025 uit zijn functie gezet na de Grand Prix van Groot-Brittannië. Helmut Marko verklaarde achteraf dat er iets moest gebeuren, aangezien de prestaties achterbleven. Daarnaast was er intern flink wat onrust rondom de langstzittende teambaas in de Formule 1. Horner gaf zelf ook al aan dat hij nog niet klaar is met de Formule 1 en nog altijd op zoek is naar een nieuwe ingang.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst Horner

Aston Martin werd de afgelopen maanden meerdere keren genoemd en ook Ferrari kwam kortstondig in beeld. Alpine leek de afgelopen weken juist een potentiële nieuwe bestemming te zijn, aangezien daar nog aandelen te koop staan. Voorlopig blijft het echter stil rondom de toekomst van Horner, maar het Italiaanse medium stelt dat een terugkeer bij Red Bull Racing helemaal niet zo gek zou zijn.

Succesvolle periode, juist onder leiding van Horner

Veel van het succes van Red Bull Racing kwam tot stand onder leiding van Horner. Vanaf 2024 werd echter duidelijk dat er een machtsstrijd binnen het team had gewoed, waarbij Horner, gesteund door de Thaise tak, lijnrecht tegenover de Oostenrijkse tak stond, die momenteel de leiding heeft over het team.

"Hoewel hij over een groot kapitaal beschikt om te investeren, zijn er verschillende problemen die Christian momenteel verhinderen om terug te keren in de paddock. Dit doen bij het team dat hij heeft opgericht en proberen op te klimmen richting een overname (uiteraard samen met andere investeerders), zou voor beide partijen de juiste zet kunnen zijn: Red Bull weer een richting geven en voor Horner de rol creëren die hij altijd heeft gewild," aldus het medium.

