Chiesa nog altijd verbaasd over mislukt F1-avontuur De Vries: 'Zal ik nooit begrijpen'
Volgens Dino Chiesa, oud-begeleider van wereldkampioenen als Lewis Hamilton, Max Verstappen en Nico Rosberg, is er toch één Nederlands talent waar hij van opkijkt, maar die er niet in is geslaagd in de Formule 1. Chiesa stelt namelijk dat Nyck de Vries, tot zijn teleurstelling, uiteindelijk niet tot volle wasdom is gekomen in de koningsklasse.
De Vries was jarenlang testcoureur in de Formule 1, totdat hij in 2022 tijdens de Grand Prix van Italië de kans kreeg Alexander Albon te vervangen. Die moest namelijk de wedstrijd verstek laten gaan vanwege een blindedarmontsteking. De Vries wist tijdens zijn debuut nog punten te pakken, en Verstappen lobbyde bij Helmut Marko om De Vries naar Red Bull te halen. Dat gebeurde ook, maar De Vries werd voor 2024 bij het zusterteam geplaatst. Dat avontuur was kort en krachteloos: na tien races vond de leiding van het zusterteam het genoeg en werd Daniel Ricciardo als vervanger aangekondigd.
De Vries één van de grootste talenten in de wereld
Volgens Chiesa is dat erg vreemd, zo onthult hij in gesprek met GPFans. "Nyck de Vries is één van de grootste talenten ter wereld, maar op de een of andere manier is het niet gelukt in de Formule 1. Kijk naar de Formule E, waar hij kampioen werd, naar het WEC, maar ook naar zijn Formule 2-kampioenschap en zijn kartcarrière. Hij won praktisch overal, maar in de Formule 1 was het een ramp. Dat is één van de dingen die ik nooit zal begrijpen."
'Talent komt uiteindelijk altijd wel tot uiting, ook buiten F1'
Het mislukte Formule 1-avontuur doet volgens Chiesa niets af aan De Vries’ talent. Er zijn immers maar 22 zitjes in de Formule 1, en om te slagen is er meer nodig dan alleen talent en een goede dosis werklust."Er lijkt wel iets met hem te zijn gebeurd. Hij laat zien dat hij één van de grootste talenten ter wereld is, nog steeds als je naar Formule E en het WEC kijkt, maar het is hem niet gelukt in de Formule 1 (...) Kijk, het talent komt altijd wel ergens tot uiting," aldus Chiesa.
