close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026

Van der Zande over pensioengeruchten Verstappen: "Ik vind het ergens wel volwassen"

Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

Van der Zande over pensioengeruchten Verstappen: "Ik vind het ergens wel volwassen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De moeizame seizoensstart van Max Verstappen leidt tot speculaties over zijn toekomst in de Formule 1. Waar Mercedes momenteel de sport domineert onder de nieuwe reglementen, worstelt de regerend wereldkampioen met de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbron en kwam hij in Japan niet verder dan een achtste plaats. Aan de tafel van het Ziggo Sport-programma Race Café wordt inmiddels openlijk gesproken over een mogelijk naderend afscheid van de 28-jarige coureur.

In tegenstelling tot coureurs als Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Kimi Räikkönen, die tot in hun veertigste doorgingen in de koningsklasse van de autosport, lijkt Verstappen een ander pad te kiezen. Aan tafel wordt benadrukt dat de Nederlander momenteel pas 28 jaar oud is, maar dat een langdurig verblijf in de Formule 1 voor hem geen vanzelfsprekendheid is. "Hij wil helemaal niet stoppen! Die man is 28. Sommigen van hen rijden zelfs nog. Dat wil hij het liefst ook doen", zo stelt Rob van Gameren.

Sportieve situatie

De huidige sportieve situatie speelt daarbij een belangrijke rol. "Het is wel een verschil als je de race wint of dat je achtste wordt waar je niet thuishoort", klinkt het vanuit Renger van der Zande aan tafel bij Ziggo Sport, verwijzend naar de recente resultaten van de Red Bull-coureur. Bovendien wordt gesteld dat de nieuwe reglementen niet bijdragen aan het rijplezier van de Limburger. "Natuurlijk zit hij nu meer in een GT-auto en gaat hij nog een paar extra andere wedstrijden rijden", wordt er opgemerkt over zijn bredere interesse in de autosport. "Als hij besluit: ik ga even stoppen in de Formule 1, dan kan hij altijd over een paar jaar terugkomen. Want ik denk dat iedereen in de paddock hem wil contracteren"

Privéleven

Naast de sportieve uitdagingen zijn er ook veranderingen in het privéleven van Verstappen die meewegen in zijn keuzes. Zo is hij vader geworden en heeft hij de wens uitgesproken om meer tijd door te brengen met zijn familie. "Hij geeft zelf ook aan: ik wil mijn ouders nog meemaken, die zijn nu nog fit om leuke dingen mee te doen", wordt er aan tafel verteld over zijn privésituatie. Deze houding wordt geprezen als een teken van volwassenheid. "Ik vind het ergens wel heel volwassen van hem. Hij is sowieso jong volwassen geworden, want anders kon je niet zo vroeg al Grands Prix winnen. Maar hij wil gewoon ook een normaal leven hebben naast dat racen", zo besluit Van der Zanden.

Ontdek het op Google Play
x