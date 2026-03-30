Tom Coronel verwacht geen plotseling afscheid Verstappen: 'Hij maakt het seizoen af'
Volgens Tom Coronel hoeven we niet bang te zijn dat Max Verstappen tussentijds de brui geeft bij Red Bull Racing. Coronel stelt wel dat de situatie snel moet veranderen en hoopt bij WNL Vandaag dat de teams en de FIA de vrije maand gaan gebruiken om het reglement te verbeteren.
Verstappen was in Suzuka helder en twijfelde over zijn toekomst in de sport. De Nederlander liet weten dat hij de komende weken gaat gebruiken om voor zichzelf de knoop door te hakken. Het plezier begint namelijk te ontbreken, en voor de viervoudig kampioen is dat een belangrijke factor. Afgelopen week liep Verstappen wél met een grote glimlach rond in de paddock, maar dat was de paddock van de Nürburgring, waar hij de NLS2-race reed.
'Spelletje van racen is veranderd binnen F1'
Tom Coronel stelt dat de wijzigingen toch wel hun tol beginnen te eisen bij Verstappen: “Je ziet het commentaar dat hij levert. Het spel van het racen is veranderd. De funfactor haalt hij er niet meer mee naar boven. Daar baalt hij van. Dan zie je dat hij zichzelf niet zo goed meer kan motiveren.”
'Verstappen is loyaal, maar laat wel alarmbellen afgaan'
Op de vraag of Verstappen misschien al tussentijds stopt, antwoordt Coronel: “Dit jaar niet. Het is een loyaal persoon. Dit jaar maakt hij, naar mijn idee, het seizoen gewoon af, of het moet echt heel slecht gaan. Ik zie niet dat hij nu ineens opstapt. Hij laat wel alle alarmbellen afgaan.”
'Lentestop gebruiken om racen te verbeteren'
De vrije maand, vanwege het wegvallen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië, kan de sport gebruiken om het reglement te verbeteren: “We hebben nu de tijd (...) De organisatie, de teams en de coureurs moeten even samenkomen en het voor elkaar regelen (...) Er moet wel worden geracet en géén milieuspelletje worden. De coureurs moeten wel wat risico nemen in plaats van alleen op een knopje te drukken.”
