Het raceweekend in Japan was er wederom eentje om snel te vergeten voor het trotse Red Bull Racing. Max Verstappen wist weliswaar punten te pakken met een P8, maar overwinningen zijn nog uit zicht. De Nederlander maakt zich op voor de lentestop en in het ‘vierkantje’ na afloop van de race in Suzuka werd er per ongeluk nog wat schade aangericht aan het decor van de FOM.

Red Bull Racing kondigde tijdens de winterstop al aan dat het een moeizaam jaar zou gaan worden. Het Oostenrijkse team produceert dit seizoen voor het eerst zijn eigen krachtbronnen, maar dat lijkt momenteel niet het grootste probleem te zijn. Zo is de RB22 ook nog verre van ideaal. Niet alleen Verstappen klaagde de afgelopen races over het gebrek aan grip en de onvoorspelbaarheid van de auto, ook Isack Hadjar kan nog niet op de wagen vertrouwen. De komende maand zou er worden geracet in Bahrein en Djedda, maar die races gaan niet door, waardoor het Oostenrijkse team mogelijk nog verbeteringen kan doorvoeren voor het verdere verloop van het seizoen.

Paaltje

Verstappen moest na afloop van de race in Suzuka netjes wachten op zijn beurt voordat hij met de pers kon praten. Tijdens het interview van Sky Sports F1 met Lewis Hamilton is de Nederlander op de achtergrond te zien, waar hij doorheeft dat hij per ongeluk wat schade aan een paal heeft achtergelaten. De perschef van Red Bull, Anna Webster, kan er nog wel om glimlachen.

max truly broke the wall 😭💀💀 — nini (@SCUDERIAFEMBOY) March 30, 2026

Gerelateerd