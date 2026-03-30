close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, socials

Verstappen beschadigt per ongeluk paal in mediapen na race in Suzuka

Verstappen, socials — Foto: © IMAGO x GPFans and X @SCUDERIAFEMBOY
1 reactie

Verstappen beschadigt per ongeluk paal in mediapen na race in Suzuka

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Het raceweekend in Japan was er wederom eentje om snel te vergeten voor het trotse Red Bull Racing. Max Verstappen wist weliswaar punten te pakken met een P8, maar overwinningen zijn nog uit zicht. De Nederlander maakt zich op voor de lentestop en in het ‘vierkantje’ na afloop van de race in Suzuka werd er per ongeluk nog wat schade aangericht aan het decor van de FOM.

Red Bull Racing kondigde tijdens de winterstop al aan dat het een moeizaam jaar zou gaan worden. Het Oostenrijkse team produceert dit seizoen voor het eerst zijn eigen krachtbronnen, maar dat lijkt momenteel niet het grootste probleem te zijn. Zo is de RB22 ook nog verre van ideaal. Niet alleen Verstappen klaagde de afgelopen races over het gebrek aan grip en de onvoorspelbaarheid van de auto, ook Isack Hadjar kan nog niet op de wagen vertrouwen. De komende maand zou er worden geracet in Bahrein en Djedda, maar die races gaan niet door, waardoor het Oostenrijkse team mogelijk nog verbeteringen kan doorvoeren voor het verdere verloop van het seizoen.

Paaltje

Verstappen moest na afloop van de race in Suzuka netjes wachten op zijn beurt voordat hij met de pers kon praten. Tijdens het interview van Sky Sports F1 met Lewis Hamilton is de Nederlander op de achtergrond te zien, waar hij doorheeft dat hij per ongeluk wat schade aan een paal heeft achtergelaten. De perschef van Red Bull, Anna Webster, kan er nog wel om glimlachen.

Gerelateerd

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'

  1 uur geleden
Wolff verdedigt huidige wagens: "Het wordt steeds puurder racen"

  Gisteren 20:41
Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

  Gisteren 15:51
Albers wijst naar diner tussen Verstappen en Domenicali: "Het is de vraag wat daaruit komt"

  Gisteren 19:58
'Red Bull Racing verliest opnieuw pion: Schack levert ontslagbrief in'

  3 uur geleden
'FIA overweegt toch te gaan sleutelen aan motorverhoudingen'

  Gisteren 16:29
Net binnen

12:00
Hill hekelt werkwijze Verstappen: "Als je niet gelukkig bent, dan moet je stoppen"
11:31
Illman onthult dat naast Verstappen ook Hamilton ingreep tijdens mediamoment
10:59
Tim Coronel klaar met 'kapotte' Formule 1: "Slechtste race die ik ooit heb gezien"
10:29
'Verstappen moet vóór deze deadline aangeven of hij bij Red Bull blijft'
09:58
Olav Mol ziet nauwere samenwerking McLaren en Mercedes: "Tussen de Ferrari's krijgen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto"

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"

Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

Ontdek het op Google Play
x