Zondag 21 mei 2023 16:29 - Laatste update: 16:39

Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton reageert sportief op de kritiek die hij op social media krijgt voor zijn outfits tijdens de Grand Prix-weekenden. De Brit staat erom bekend dat hij zo nu en dan met bijzondere kledij op de paddock verschijnt en in een video van Mercedes gaat hij in op de kritiek die hij daarover ontvangt.

Op het sportieve vlak gaat het Hamilton in 2023 nog niet voor de wind. De Brit worstelt nog altijd met de W14, waar in Monaco een aantal updates voor komen. Hoewel Hamilton nog altijd op jacht is naar zijn achtste titel, moeten die plannen, bij het gebrek aan topmateriaal, even worden geparkeerd. De renstal uit Brackley is achter de schermen hard bezig om het tij te keren en voorlopig moeten George Russell en Hamilton het maximale uit het huidige pakket halen. Voorlopig heeft de 38-jarige coureur in 2023 al één keer het podium mogen beklimmen, maar het doel is om weer een vaste zegekandidaat te worden.

Omgaan met kritiek

In het weekend waarin eigenlijk de Grand Prix van Emilia-Romagna zou worden verreden gaat Hamilton in op de kritiek die hij ontvangt. De Brit leest een tweet voor waarin hij als vermoeiend wordt beschouwd. Het constant vragen om aandacht voor wereldproblemen schiet de desbetreffende Twitteraar in het verkeerde keelgat en Hamilton antwoordt: "Wat wil je dat ik daarop zeg. Ik ben gewoon een positieve kerel." Na nog wat Tweets te hebben voorgelezen komt hij tot zijn eindconclusie. "Iedereen heeft recht op zijn of haar mening. Iedereen die mij niet mag of niet leuk vindt, dat is ook helemaal prima. Je hoeft niet van iedereen in de wereld te houden. Ik wens iedereen een heleboel positiviteit toe en ik waardeer de reacties eigenlijk wel. Sommigen zijn namelijk erg grappig", aldus Hamilton.