Verstappen: "Beetje triest dat we het hier überhaupt over hebben"

De Grand Prix van Japan was er voor Max Verstappen wederom eentje die een bittere nasmaak zal achterlaten. Red Bull Racing had wederom de snelheid niet om voorin mee te doen en daarnaast werden de issues met de batterij op Suzuka nog maar eens extra benadrukt. Het is dan ook nog maar de vraag hoe lang Verstappen in de F1 blijft; al zegt hij dat men echt geen medelijden met hem hoeft te hebben.

Volgens Verstappen is hij het plezier in het racen echt niet alleen kwijt omdat hij momenteel geen winnende auto heeft. "Mensen kunnen nu makkelijk zeggen: 'Ja, je hebt zoveel kampioenschappen en races gewonnen en nu klaag je alleen maar omdat de auto niet goed is.' Misschien zie je het zo, maar ik zie het anders", vertelt de Nederlander in gesprek met BBC Radio 5. "Ik zie het zo: je hoort het van veel sporters als je met ze praat over hoe je succesvol bent. Het begint allemaal met plezier hebben in wat je doet, voordat je je er 100% aan kunt wijden."

Verstappen "geniet niet" van de Formule 1

Verstappen vervolgt: "Ik denk dat ik me nu voor de volle 100% inzet en ik blijf het proberen, maar de manier waarop ik mezelf aanraad om er 100% voor te gaan, is op dit moment niet erg gezond, omdat ik niet geniet van wat ik doe." En dat genieten dat doet hij momenteel wel op andere vlakken. "Ik heb sowieso nog veel andere projecten waar ik enorm veel passie voor heb," zei hij. "De GT3-races. Niet alleen zelf racen, maar ook het team leiden. Het is echt leuk en fijn om dat op te bouwen. En ik wil dat de komende jaren zeker verder uitbouwen."

Verstappen haalt plezier uit zaken buiten de F1

Volgens Verstappen hoeft men zich ook geen zorgen te maken dat hij - wanneer hij stopt met de F1 - achter de geraniums gaat zitten. "Het is niet zo dat als ik hier zou stoppen, ik niets meer zou doen. Ik zal me altijd blijven vermaken. En ik zal ook plezier beleven aan heel veel andere dingen in mijn leven."

We hoeven geen medelijden te hebben met Verstappen

"Maar eerlijk gezegd vind ik het wel een beetje triest dat we het hier überhaupt over hebben. Het is nu eenmaal zo. Je hoeft geen medelijden met me te hebben. Het komt wel goed", aldus de regerend wereldkampioen, die zegt dat de FIA en F1 inmiddels wel weten wat ze moeten aanpassen om het aantrekkelijk te houden voor de coureurs. "Ze weten wat ze moeten doen", zei hij.