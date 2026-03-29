Verstappen: "Beetje triest dat we het hier überhaupt over hebben"
De Grand Prix van Japan was er voor Max Verstappen wederom eentje die een bittere nasmaak zal achterlaten. Red Bull Racing had wederom de snelheid niet om voorin mee te doen en daarnaast werden de issues met de batterij op Suzuka nog maar eens extra benadrukt. Het is dan ook nog maar de vraag hoe lang Verstappen in de F1 blijft; al zegt hij dat men echt geen medelijden met hem hoeft te hebben.
Volgens Verstappen is hij het plezier in het racen echt niet alleen kwijt omdat hij momenteel geen winnende auto heeft. "Mensen kunnen nu makkelijk zeggen: 'Ja, je hebt zoveel kampioenschappen en races gewonnen en nu klaag je alleen maar omdat de auto niet goed is.' Misschien zie je het zo, maar ik zie het anders", vertelt de Nederlander in gesprek met BBC Radio 5. "Ik zie het zo: je hoort het van veel sporters als je met ze praat over hoe je succesvol bent. Het begint allemaal met plezier hebben in wat je doet, voordat je je er 100% aan kunt wijden."
Verstappen "geniet niet" van de Formule 1
Verstappen vervolgt: "Ik denk dat ik me nu voor de volle 100% inzet en ik blijf het proberen, maar de manier waarop ik mezelf aanraad om er 100% voor te gaan, is op dit moment niet erg gezond, omdat ik niet geniet van wat ik doe." En dat genieten dat doet hij momenteel wel op andere vlakken. "Ik heb sowieso nog veel andere projecten waar ik enorm veel passie voor heb," zei hij. "De GT3-races. Niet alleen zelf racen, maar ook het team leiden. Het is echt leuk en fijn om dat op te bouwen. En ik wil dat de komende jaren zeker verder uitbouwen."
Verstappen haalt plezier uit zaken buiten de F1
Volgens Verstappen hoeft men zich ook geen zorgen te maken dat hij - wanneer hij stopt met de F1 - achter de geraniums gaat zitten. "Het is niet zo dat als ik hier zou stoppen, ik niets meer zou doen. Ik zal me altijd blijven vermaken. En ik zal ook plezier beleven aan heel veel andere dingen in mijn leven."
We hoeven geen medelijden te hebben met Verstappen
"Maar eerlijk gezegd vind ik het wel een beetje triest dat we het hier überhaupt over hebben. Het is nu eenmaal zo. Je hoeft geen medelijden met me te hebben. Het komt wel goed", aldus de regerend wereldkampioen, die zegt dat de FIA en F1 inmiddels wel weten wat ze moeten aanpassen om het aantrekkelijk te houden voor de coureurs. "Ze weten wat ze moeten doen", zei hij.
Grand Prix van Japan
Aanbevolen door de redactie
Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto"
Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"
Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine
Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"
Wolff reageert op pensioenberichten Verstappen: "Voor hem is rijplezier het allerbelangrijkste"
- 16 minuten geleden
VIDEO | Max Verstappen beslist binnenkort over of hij stopt in de F1 | GPFans Race Day
- 58 minuten geleden
'FIA overweegt toch te gaan sleutelen aan motorverhoudingen'
- 1 uur geleden
- 3
Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan
- 2 uur geleden
- 20
Verstappen: "Beetje triest dat we het hier überhaupt over hebben"
- 2 uur geleden
- 3
Mekies reageert op zorgen over vertrek Verstappen: "Max zal blijer zijn met snelle auto"
- 3 uur geleden
- 7
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken vóór de Grand Prix van Japan
- 27 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
- 18 maart