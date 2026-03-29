George Russell had voorafgaand aan de race op Suzuka goede hoop op het pakken van zijn tweede overwinning van het seizoen, maar uiteindelijk werd het niet eens een podium voor de Brit. Een zeer frustrerende middag, zo geeft Russell toe. Inmiddels heeft hij ook verbetering van de reglementen op het oog.

De Grand Prix van Japan werd op zondag een prooi voor Kimi Antonelli, die vanaf pole position met een hoop omwegen de race op zijn naam wist te schrijven. Russell, die vertrok vanaf P2, zag zijn dag uitlopen op een doffe deceptie. De Britse rijder leek in principe goede papieren te hebben op een tweede of zelfs eerste plek, maar met een hoop pech qua timing van de safety car moest hij het uiteindelijk doen met slechts P4 op Suzuka.

Frustraties hoog

Niet zo'n leuke race voor Russell, dus. "Ja", zo reageert hij op de vraag van Viaplay of dit één van de meest frustrerende races in een hele lange tijd was. "Een rondje verschil had waarschijnlijk een overwinning betekend. Bij de safety car-herstart had ik last van een oplaadlimiet, waardoor ik de batterij niet vol kon opladen. Daardoor vloog Lewis mij zo voorbij. Daarnaast had ik ook een probleem met de batterij toen Charles mij wist in te halen."

Tóch veranderingen

Inmiddels is het tijd voor enkele weken zonder races en kan er vergaderd worden over eventuele aanpassingen richting Miami. Daar waar Russell voorlopig het hele jaar groot voorstander van de nieuwe auto's was, heeft hij inmiddels toch de nodige dingen waar hij verandering in wil zien: "Geen oplaadlimiet bij de formatieronde en achter de safety car. Je kunt begrijpen waarom je dat hebt in de snelle rondes, maar het slaat nergens op om dat in de opwarmronde en achter de safety car te hebben. Het racen werkt best prima, het kwalificeren heeft wat aanpassingen nodig. Het is nog vroeg."

