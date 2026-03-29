close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
George Russell in Shanghai

Russell gefrustreerd na P4 Japan: Brit roept nu tóch om veranderingen reglementen

George Russell in Shanghai — Foto: © IMAGO
9 reacties

Russell gefrustreerd na P4 Japan: Brit roept nu tóch om veranderingen reglementen

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

George Russell had voorafgaand aan de race op Suzuka goede hoop op het pakken van zijn tweede overwinning van het seizoen, maar uiteindelijk werd het niet eens een podium voor de Brit. Een zeer frustrerende middag, zo geeft Russell toe. Inmiddels heeft hij ook verbetering van de reglementen op het oog.

De Grand Prix van Japan werd op zondag een prooi voor Kimi Antonelli, die vanaf pole position met een hoop omwegen de race op zijn naam wist te schrijven. Russell, die vertrok vanaf P2, zag zijn dag uitlopen op een doffe deceptie. De Britse rijder leek in principe goede papieren te hebben op een tweede of zelfs eerste plek, maar met een hoop pech qua timing van de safety car moest hij het uiteindelijk doen met slechts P4 op Suzuka.

Frustraties hoog

Niet zo'n leuke race voor Russell, dus. "Ja", zo reageert hij op de vraag van Viaplay of dit één van de meest frustrerende races in een hele lange tijd was. "Een rondje verschil had waarschijnlijk een overwinning betekend. Bij de safety car-herstart had ik last van een oplaadlimiet, waardoor ik de batterij niet vol kon opladen. Daardoor vloog Lewis mij zo voorbij. Daarnaast had ik ook een probleem met de batterij toen Charles mij wist in te halen."

Tóch veranderingen

Inmiddels is het tijd voor enkele weken zonder races en kan er vergaderd worden over eventuele aanpassingen richting Miami. Daar waar Russell voorlopig het hele jaar groot voorstander van de nieuwe auto's was, heeft hij inmiddels toch de nodige dingen waar hij verandering in wil zien: "Geen oplaadlimiet bij de formatieronde en achter de safety car. Je kunt begrijpen waarom je dat hebt in de snelle rondes, maar het slaat nergens op om dat in de opwarmronde en achter de safety car te hebben. Het racen werkt best prima, het kwalificeren heeft wat aanpassingen nodig. Het is nog vroeg."

Gerelateerd

Mercedes George Russell Japan

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA lanceert statement na crash Bearman: "Vergadering in april gepland"

FIA lanceert statement na crash Bearman: "Vergadering in april gepland"

  • 2 uur geleden
  • 6
FOM knipt in beelden om vermogensverlies tijdens poleronde Antonelli te verbergen

FOM knipt in beelden om vermogensverlies tijdens poleronde Antonelli te verbergen

  • Gisteren 17:11
  • 20
Red Bull-fans willen kopstuk zien vertrekken na volgende Verstappen-drama: "Ontsla hem"

Red Bull-fans willen kopstuk zien vertrekken na volgende Verstappen-drama: "Ontsla hem"

  • Vandaag 09:10
  • 13
LIVE (gesloten) | Grand Prix van Japan: Antonelli grijpt leiding in de race na gigaklapper Bearman Live

LIVE (gesloten) | Grand Prix van Japan: Antonelli grijpt leiding in de race na gigaklapper Bearman

  • Vandaag 06:25
  • 10
Russell bijt van zich af na beschuldiging van illegaal onderdeel: 'Absoluut geen voordeel'

Russell bijt van zich af na beschuldiging van illegaal onderdeel: 'Absoluut geen voordeel'

  • 26 maart 2026 12:24
  • 7
Norris zeer sarcastisch over 2026-wagens: "Beste racen dat ik ooit heb gezien!"

Norris zeer sarcastisch over 2026-wagens: "Beste racen dat ik ooit heb gezien!"

  • 3 uur geleden
  • 4

Net binnen

14:16
Hamilton begrijpt niks van Ferrari: "Leclerc had meer vermogen"
14:02
Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"
13:52
Verstappen wil niet in F1 blijven om zakken te vullen: "Draait niet om geld, maar om passie"
13:36
Tim Coronel fileert FIA na statement: "Dit is precies hoe je een sport stukmaakt"
13:15
Mekies over teleurstellende achtste plaats Verstappen: "We hebben veel geleerd"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden" Max Verstappen

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"

20 minuten geleden 1
Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine Stand Formule 1

Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine

1 uur geleden
Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg" Max Verstappen

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

1 uur geleden 7
Verstappen kan F1 niet meer serieus nemen en zwaait Gasly voorbij: "Ik probeer er om te lachen" Max Verstappen

Verstappen kan F1 niet meer serieus nemen en zwaait Gasly voorbij: "Ik probeer er om te lachen"

3 uur geleden 3
Ontdek het op Google Play
x